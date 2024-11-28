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▲《海洋奇緣2》從28日（週四）起在全台各地正式上映。（圖／迪士尼提供）

▲Matzka瑪斯卡（最前排右起）、Makav真愛、ABAO阿爆（阿仍仍）與《海洋奇緣2》中文版首映會觀眾大合照，該片是今年秋冬票房最受期待的卡通動畫大片。（圖／迪士尼提供）

迪士尼最新動畫大片《海洋奇緣2》28日（週四）起就要在全台上映，中文配音再度找回上一集的Matzka瑪斯卡來為伴神人毛伊獻聲，搭配21歲的金曲怪物新人Makav真愛、金曲大獎得主ABAO阿爆（阿仍仍）分別為女主角莫娜和神祕反派瑪丹姬聲音演出。Matzka這次有一大段介紹本集反派來源的台詞，必須一氣呵成講完，自嘲：「我那邊吃螺絲吃超多次，簡直像是在唱饒舌。」Makav真愛則自曝莫娜出海前的自白「ㄕㄔㄙ之類的都念不好」，卡很多次才成功。《海洋奇緣2》堪稱今年秋冬票房備受矚目的動畫大片，上一集光是全美就賣破2億4800萬美元，全球總票房為6億4300萬美元，迪士尼對於續集的成績充滿期待。Makav真愛除為女主角獻聲，也主唱片中這角色包辦的〈找到自己〉、〈航向遠方〉這兩首氣氛磅礡主題曲，希望能夠向上一集A-Lin演唱的〈海洋之心〉那樣受到熱烈喜愛。幾位金曲獎等級的音樂人，這回在《海洋奇緣2》說的比唱的多，當然趣事也不少，Matzka坦言這回配音難度更勝首集，因為這次毛伊有更多情感戲，所以情緒要更投入。他的2個女兒都是《海洋奇緣》的粉絲，得意道：「她們知道我有這個配音工作，當然都很開心。第一集的時候她們還小嘛，沒什麼感覺，現在大了，就有一種『爸爸好像有點什麼喔』的感覺！」Makav 真愛獻出配音處女作就與迪士尼合作，坦言「興奮又緊張」，幸虧有好友Matzka和ABAO阿爆的加入讓她安心不少。當被問到配音最困難的地方，Makav真愛毫不猶豫的說：「腳本有整整50頁！」也加碼透露唱歌好聽的開嗓秘訣：「沖熱水澡。」並透露雖然配音第一天只錄了不到一頁，但她很快地抓到訣竅，在錄音第2天便受到配音老師的讚賞：「表現完美。」ABAO 阿爆聲音演出的瑪丹姬是居住在蝙蝠洞的神祕壞女人，她透露與角色最相近的地方是：「都很漂亮。看了就知道為甚麼迪士尼找我。」講完忍不住大笑。ABAO 也大讚《海洋奇緣2》的歌曲既好聽卻又挑戰唱功：「我演唱的歌曲叫做〈迷途〉，我只能說真的不愧是葛萊美音樂團隊打造的歌曲，真的很好聽但也真的好難，唱的時候有迷途的感覺，歡迎大家挑戰看看分享給我。」此外，ABAO 也表示這首歌跟平常的歌曲風格非常不一樣，可是很滿意這次的成果，也希望透過我們的加入，讓大家的迪士尼歌單裡，可以有越來越多由原住民演唱的歌曲。