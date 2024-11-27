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澳洲打算通過一項號稱「全球最嚴」的社群媒體限制法案，週三（27）澳洲眾議院通過這條法案，要求禁止16歲以下兒童及青少年使用社交媒體平台，包含Facebook、Instagram、TikTok及X等主流社群平台，若參議院也宣布通過，澳洲將成為全球第一個實施此限制禁令的國家。根據《路透社》報導，澳洲國會21日提出這項法案，要求社群媒體公司限制兒少使用他們的平台，否則最高將罰款高達5000萬澳元。澳洲眾議院今針對這條法案進行投票，最終以102票對13票成功通過，若參議院也順利經辯論後完成投票，那麼這項法案預計將於2025年正式生效。總理艾班尼斯（Anthony Albanese）指出，過度使用社交媒體對青少年身心健康構成威脅，例如導致身體焦慮、性別歧視及厭女內容的暴露等問題。他表示，政府將測試包括生物辨識與身份驗證的年齡認證系統，協助執行相關規定。艾班尼斯強調，保護兒童和青少年的責任不應由家長或個人承擔，而是科技公司的義，他呼籲企業主動採取措施以遵守規範。此法案獲得多數民意支持。根據YouGov於26日的調查，77%的澳洲人贊成禁令，高於8月的61%。然而，澳洲人權委員會等團體憂心此舉可能限制兒童的表達自由，並促使青少年轉向暗網等隱密途徑，進一步增加監管難度，數位產業協會則建議，應優先創造適齡的網路空間及教育青少年網路素養，而非一味禁止。社交媒體平台X的所有人馬斯克（Elon Musk）稱此法案是對澳洲人上網自由的變相控制。他批評澳洲政府推行的相關假新聞法為「法西斯主義」，並嘲諷此禁令僅為政治作秀，實則可能損害商業利益。澳洲政府則強硬回應，重申在澳洲營運的公司必須遵守當地法律。