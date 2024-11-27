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以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）經美國與法國斡旋達成停火協議，於當地時間27日凌晨4時（台灣時間上午10時）正式生效。然而，停火數小時後即傳出槍聲，以色列軍方聲稱在黎巴嫩境內向幾輛試圖進入禁區的汽車開火，但未透露是否造成傷亡。根據《CNN》報導，在以黎停火前數小時，以色列加強對真主黨據點的攻擊，並攔截了從黎巴嫩發射的多枚火箭彈，對黎巴嫩邊境地區的居民造成嚴重影響。一名逃至貝魯特的黎巴嫩南部居民就稱，「希望以色列能信守承諾，讓我們回到自己的家園。」以色列仍持續對貝魯特及其他地區展開大規模空襲行動，攻擊至少20個被認為與真主黨相關的據點，造成至少18人死亡。目擊者表示，在停火生效後，貝魯特部分地區仍有零星槍聲響起，令人質疑協議的有效性。對於開火事件，以色列國防軍（IDF）則在聲明表示，部隊向黎巴嫩境內幾輛汽車的方向開槍，以阻止其進入禁區，這些車輛在以軍開火後便撤離，但未提及是否有人員傷亡。根據《路透社》取得的協議副本，停火條款明確規定，只有黎巴嫩的「官方軍事與安全部隊」有攜帶武器的權利，包括黎巴嫩武裝部隊、國內安全部隊與其他官方單位。此外，以色列承諾在60天內逐步撤出黎巴嫩，並將佔領土地歸還黎巴嫩軍方。美國總統拜登強調，停火協議的目的是為結束自去年以來因加沙衝突而引發的邊境戰爭。以色列總理納坦雅胡則表示，停火將讓以色列集中精力對付哈馬斯（Hamas）及其「頭號敵人」伊朗。由於停火協議並不適用於以色列與加沙哈馬斯的交火，這使加薩地區仍持續面臨戰火威脅。倫敦皇家聯合軍種研究所專家指出，以黎停火協議或許無法對更廣泛的中東衝突產生直接影響。即使暫時停火生效，雙方的深層矛盾與地區局勢的複雜性仍使和平前景充滿挑戰。