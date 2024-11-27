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▲AKIRA（右）和橘KENCHI（左）出席福井市宣傳酒會，推廣福井美食和景點。（圖／記者朱永強攝）

▲AKIRA笑說，最近看到兒子投球，很希望對方成為大谷翔平。（圖／記者朱永強攝）

國民姐夫AKIRA今（27）日帶著旗下藝人橘KENCHI出席記者會，推廣日本福井市的美食和景點。由於近期12強棒球賽台日大賽非常熱，因此他今日也被問到是否有關注，他表示當然有看台日棒球賽，自己覺得很感動，並不會因為日本輸球而感到可惜，「每一球都很精彩」，也認為台灣可以終止日本27連勝的紀錄非常厲害，更大讚看到台灣隊長陳傑憲又會打球還很愛妻，讓他感受到滿滿的正能量。至於是否有和林志玲一起看球賽？他則表示，因為自己最近很忙，是在行程的空檔抓時間看的，所以沒有和林志玲一起觀賞。AKIRA表示，自己平時不僅關注棒球，像是足球、橄欖球也都很喜歡，所以這次當然也有看台日棒球賽，看完覺得非常感動。對於日本輸球的結果，他表示不會覺得可惜，因為每一球都很精彩，也可以透過比賽看到選手對棒球的執著和熱情；橘KENCHI則表示，在日本的時候是用日本的角度觀賽，但來到台灣之後就變成台灣的夥伴，所以也有為大家加油。AKIRA表示，台灣可以中斷日本國際賽27連勝的紀錄，真的很厲害，不過因為他最近真的很忙，都是在行程的空檔抓時間看比賽的，所以沒辦法和林志玲一起觀賽。而被問到雙方是否會因為12強賽的比賽結果而意見分歧？他笑說，「完全沒有爭執，託大家的福，我們家很安靜，真的非常幸福。」至於兒子是否有一起看比賽，或有沒有特別的反應？AKIRA則說，之前有試著拿球給小孩，不過起初兒子都不想踢球或投球，最近突然開始想要投球，「我真的太寵小孩了，所以每次看到兒子投球，都希望他可以成為大谷翔平選手。」近來陳傑憲因為12強賽變成許多台灣人的偶像，尤其「找老婆」一幕更成為老公典範，AKIRA被問到是否會有壓力？他回應，看到陳傑憲這麼愛妻子，長得帥還這麼會打球，覺得是很開心的事，也很溫馨，不會因此感到壓力，甚至覺得看到陳傑憲重視家人，讓他獲得很多能量，「更好的是，除了棒球賽之外，還可以透過球賽看到球員私下的模樣和個性，比較人性的部分，感覺可以從中獲得正能量。」