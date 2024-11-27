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▲被算命師提點要小心「姓李的人」後，GD還不敢置信地反問：「要我避開勝利？」沒想到3年後，勝利就被爆出是轟動娛樂圈的「Burning Sun事件」主要參與者。（圖／等待Big Bang回来 YouTube）

▲勝利曾經營的夜店遭爆誘拐未成年賣淫等14項重罪，由於案情嚴重，正在服役中的勝利也被軍事法庭宣判強制退伍入獄。（圖／達志攝影）

創作鬼才GD（G-Dragon、權志龍）近來時隔多年回歸韓國音樂頒獎典禮MAMA的舞台，還重組傳奇男團BIGBANG，與成員太陽、大聲一起同台演出，點燃了全球各地的KPOP迷。不過在GD為團體奔走的同時，因「Burning Sun事件」而被退團、強制退伍入獄的前成員勝利，卻頻頻被拍到高調出沒夜店，讓V.I.P（粉絲名稱）們仍然難以釋懷相當火大，還有粉絲翻出8年前的綜藝片段，驚訝發現其實多年前，早有一位算命師提醒GD要避開「姓李的人」，片段流傳開來後也再次掀起討論。早在2016年時，GD曾登上算命節目看面相、手相，分析當年運勢，算命師表示他的八字非常好，雖然有時會碰上爛桃花，但在財運方面會遇到碰上貴人相助，財富能源源不絕的累積。不過算命師話鋒一轉，提點GD要小心、避開「姓李的人」，GD馬上聯想到隊內唯一李姓的成員勝利（本名為李昇炫），不敢置信地反問：「我要避開勝利嗎？」，當時粉絲們還紛紛笑說勝利躺著也中槍，沒想到3年後，他就被爆出是轟動娛樂圈的「Burning Sun事件」主要參與者。BIGBANG最初以5人體制出道，除了GD、太陽、大聲外還有已經退隊T.O.P與勝利2位成員。在2017年時T.O.P先是捲入吸毒風波，導致團體形象大受打擊，開始暫緩活動，沒想到沒過2年，勝利就被曝光參與「Burning Sun事件（又稱勝利門事件）」，並且還涉嫌性交易、賭博、洗錢、賄賂、毒品、偷拍等超過14項重罪。此案涉及人員從韓國名人偶像到政府官員、警調單位等，台灣、中國、香港、日本、泰國多地的娛樂圈藝人也被抓包牽涉其中，醜聞震驚全亞洲。由於案情嚴重，正在服役中的勝利也被軍事法庭宣判強制退伍入獄，並追繳違法所得11.5億韓元（約台幣2700萬元）。「Burning Sun事件」中有無數女性受害，韓國民眾對此相當震怒，即使勝利當時火速退出BIGBANG企圖止血，依然給團體帶來毀滅性的打擊，直到今年組合才再次在音樂典禮上公開露面。