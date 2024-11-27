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▲Bradley Beal 和 Kevin Durant傷癒歸隊各得23分，為球隊的勝利錦上添花。（圖／美聯社／達志影像）

▲Kevin Durant傷癒歸隊後仍想拚戰。（圖／美聯社／達志影像）

太陽在經歷7戰1勝的低潮後，總算迎來「三巨頭」合體。比賽一開場，Durant和Beal就讓主場觀眾見識到他們的影響力，Beal在周旋中將球傳至Durant，後者在左側45度命中三分，完美宣告復出。賽後 Durant 表示：「能在休息後的第一顆投籃就命中，這確實給我帶來了信心。」Durant和Beal此前分別因左小腿拉傷缺席了七場和五場比賽。「我只想和隊友們一起在場上奮鬥，」Durant賽前接受採訪時表示。「受傷期間雖然仍是團隊的一員，但總會感到與場上球員有些疏離。我希望重新成為團隊的一部分。」Durant、Beal與 Devin Booker 再次合體，展示了太陽「三巨頭」的威力。Booker 全場砍下26分和10次助攻，Durant與Beal各貢獻23分。特別是在第三節，太陽以36：18壓制湖人，徹底拉開比分。期間，Booker 連續命中三記跳投，為球隊建立不可撼動的優勢。談及球隊整體的表現，Beal賽後表示：「當我們三人同時在場時，對手不可能對 Booker 進行包夾，因為場上有太多具威脅的選項。我們喜歡這樣的比賽方式，當然健康是最重要的。」11月24日，太陽以122：138慘敗給紐約尼克，整場幾無競爭力，這也凸顯了核心球員缺陣的影響。對此，Beal表示：「當你受傷時，最重要的是保持積極的心態。消極情緒只會影響你的康復。我一直專注於從困境中尋找機會。」Durant回歸後的出場時間管理成為焦點。本賽季他場均出場38.8分鐘，高於職業生涯平均值，但這與Budenholzer的慣例相悖。作為一名擁有十年NBA執教經驗的教練，他過去的球員很少場均超過34分鐘，即便是 Giannis Antetokounmpo 也僅有33分鐘。此勝仗後太陽戰績提升至10勝7負，再次展現了西區爭冠球隊的實力。隨著三巨頭健康回歸，球隊將更具競爭力，不過就要馬上迎來連兩天出戰的賽程，明將繼續碰上籃網。