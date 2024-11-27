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▲炎亞綸日前舉辦千人音樂會，活動結束後，疑似被拍到助理男友緊隨急後的畫面。（圖／晴空鳥提供）

藝人炎亞綸（已改名吳秉孺）近來順利復出，20日生日當天舉辦千人音樂會，吸引眾多粉絲參加，除了工作之外，他和助理男友交往3年，日前也坦言想要結婚，可謂是事業愛情兩得意，日前生日會結束，周刊還拍到疑似助理男友緊隨在他身後的畫面。為了保護戀情，炎亞綸今（27）日稍早發文表示，「對於我的感情狀態，其實我一直選擇安靜地保護它」，自己近期也只是想要簡單分享，因為對方給予很多的陪伴，讓他現在很幸福，希望大家可以給予多一點空間，也尊重他的選擇。炎亞綸稍早在臉書發文表示，對於自己的感情狀態，他一直選擇安靜保護，「從最初雙方都不想讓彼此受傷而不願多說，到覺得感情本就是一件不需要向外界分享的事，再到後來希望避免任何不必要的關注與紛擾，這段關係始終在我們之間，被細心地守護著。」近期他選擇告知大眾一些感情狀況，是因為對方給予很多陪伴，「他是支撐我的力量，讓我在困難時刻有了依靠」，也希望關心他的人可以放心，但他不希望再透露更多，「愛本應該是自然而然的，而不是需要宣示的。」炎亞綸也說，對他來說，感情的本質與「性向」無關，而是與心態和心境的轉變有關，「每個人都可能經歷愛情帶來的蛻變，而我樂意分享自己的成長與轉變，但我不希望以我的感情來向外界表明什麼立場。」他更希望這段感情是淡淡的、柔軟的，甚至可以被視為日常生活中最自然的一部分。如今他也只想分享一件事，就是「我很幸福，因為有一個人陪在我身邊。」炎亞綸表示，每個人都有追求幸福的權利，他希望這樣簡單的分享，能帶給那些還在猶豫或懷疑自己的人一些勇氣，去追求屬於自己的愛情，「但我更希望這份感情不被過度關注，今天無論媒體拍到的是否為我的另外一半，他還未準備好向家人分享更多細節。」因此希望大家多給他們一點空間，讓這份幸福能以他們想要的方式自然生長，「最後，真心祝福每個人都能擁有幸福、自在的日常生活，愛情的美好，來自於彼此的珍惜與尊重，而我也希望我的選擇能夠被尊重。」