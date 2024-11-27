俄烏戰爭情勢升級，烏克蘭獲准使用美國製與英國製飛彈攻擊俄羅斯境內目標，或將改變戰爭走勢。然而，烏克蘭前線卻傳出「啞彈」問題，高達10萬枚烏克蘭製砲彈未能在命中目標時正確爆炸，烏克蘭國防部正在調查，要釐清是否涉及貪腐。

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根據《衛報》報導，烏克蘭國防部正在調查有缺陷的砲彈，至少10萬枚烏克蘭製造的120mm砲彈被迫從前線撤走。

烏克蘭前線士兵們從11月初開始反映，這批砲彈未能正確爆炸，另外還有些無法順利發射，存在諸多問題，烏克蘭軍方不得不將這批砲彈從前線撤回，並暫時停止同批砲彈的供應。

烏克蘭國防部表示，直到造成這些缺失的原因釐清之前，不會恢復使用。烏克蘭當地媒體披露，初步調查顯示，砲彈的裝料品質低劣且部分存在儲存不當問題，有戰地記者認為這是涉及「刑事犯罪」的疏失，似乎暗指涉貪。

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