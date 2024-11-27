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▲社群平台「Threads」在台灣獲得極大流量，台灣人平均使用時間更是制霸全球。（圖／美聯社／達志影像）

▲Threads是否能在台灣以外的市場獲得成功，也有待觀察。（圖／美聯社／達志影像）

Meta 旗下新興社群平台 Threads 自推出以來，以「引戰」演算法闖出名堂，透過推薦大量陌生人帳號，產生出全新的社群互動模式。不過這樣的體驗未來可能有所改變，因為Threads 負責人 Adam Mosseri 日前宣布，平台正在調整貼文演算法，將減少陌生帳號內容出現在動態牆上的比例，專注於用戶已追蹤帳號的內容推薦。過去YTR Joeman就曾分析，Threads「非常容易致遭衝突」的特殊演算法也是關鍵點，Joeman解釋，在Youtube、臉書、Instagram等主流媒體上，演算法比較像同溫層，探索只會推送用戶喜歡的東西，而Threads「雖然會推用戶喜歡的東西，但還會故意推用戶不愛看的東西」，讓用戶忍不住留言嗆聲，藉此讓用戶停留在APP上的時間變長。不過Threads負責人 Mosseri 最近個人帳號指出，之後將修改Threads旨在重新平衡 「為你推薦」 頁面，未來Threads用戶會更頻繁看到已追蹤帳號的內容，而不再是過多與用戶無連結的陌生帳號貼文。Mosseri 也向創作者預告，這項改變可能導致陌生用戶觸及數量下滑，但能提升與追蹤者的互動質量。官方希望藉此在內容觸及與討論參與度之間取得平衡。除了演算這個 Threads 的特色即將進行調整之外，Threads 也正著手於新功能測試，包括：搜尋系統升級：用戶未來能搜尋特定帳號在特定日期間的貼文，提升搜尋效率。熱門趨勢排行榜：美國用戶將率先體驗，該功能透過 AI 總結平台上熱議話題，提供更直觀的趨勢內容呈現。Threads是否能在台灣以外的市場獲得成功，也有待觀察。