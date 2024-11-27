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▲胡瓜難得現身中視為鑽石舞台之夜演唱會造勢宣傳。（圖／萬星傳播提供）

▲胡瓜很感謝每個參與演出的藝人，也希望，也希望「鑽石舞台之夜演唱會」可以一直辦下去。（圖／萬星傳播提供）

主持人白冰冰先前跳槽民視主持節目《超級冰冰Show》，傳出胡瓜因此退出該時段，還鬧出合約雙胞爭議，儘管事後胡瓜已經和民視和解，白冰冰也喊話希望胡瓜可以上《超級冰冰Show》。不過胡瓜直到現在都還沒有上對方的節目，反倒是為了宣傳「鑽石舞台之夜演唱會」，選擇了康康的節目《綜藝一級棒》，還睽違4年走進中視攝影棚，並大讚：「回娘家的感覺真好！」胡瓜近日和歐漢聲為了「鑽石舞台之夜演唱會」暖身造勢，睽違4年再度走進中視攝影棚，擔任節目《綜藝一級棒》擔任大來賓。胡瓜難得現身在非本人主持的節目，還在現場帶來大彩蛋，和歐漢聲熱唱經典名曲〈乾一杯〉，久違的公開演唱，讓現場尖叫聲不斷，胡瓜還笑說，「歌唱就獻給康康的節目，這樣很有誠意了吧！」由於胡瓜難得來上節目，康康開心直呼，「真是給我天大的面子，好像做夢耶，終於美夢成真了啦。」而首次主辦大型演唱會，胡瓜除了親自統籌製作外，也將搭檔康康、歐漢聲一起主持，康康表示，自己從學生時代就很關注胡瓜，國中時還曾想到台北拜瓜哥學藝，現在又被對方指定參加主持演唱會，讓他備感榮幸。另外，胡瓜指出，這次要以綜藝節目的方式辦演唱會，結合老中青各世代的藝人，包括陳美鳳、任賢齊、藍心湄、阿吉仔、金佩姍、曾心梅、林俊逸、九孔、林美秀、豹小子、賴慧如、AKB48 Team TP、OZONE與鍾采穎等，希望大家都踴躍到場欣賞感受。胡瓜也感謝表示每位參加歌手，「大家都很講義氣，都不談唱酬，熱情的投入參與，就是為了讓這個演出能不斷的傳承下去，讓我好感動」，他也呼籲大家多買票進場，支持台灣的藝人，讓演唱會能持續的舉辦下去。