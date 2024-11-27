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美國總統當選人川普（Donald Trump）最新宣布將提高加拿大、墨西哥關稅至25％，並對中國加徵10％關稅，開啟川普2.0的關稅貿易戰第一槍，引發外界關注這對全球經貿的影響。不僅如此，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）警告，川普反移民的態度以及高調驅逐移民的做法，可能會嚴重危及美國科技業。克魯曼在《紐約時報》專欄撰文表示，許多商界領袖認為川普的第二個總統任期能帶來繁榮，因為這些商界領袖相信，川普不會兌現他在競選時做出的加徵關稅和大規模驅逐移民的諾言。但從目前的情況來看，這種樂觀似乎是錯誤的。克魯曼認為，川普對關稅和移民的痴迷可以追溯到很久以前，若無法兌現自己標誌性的政策主張，「他可能會很不高興」。然而，克魯曼警告，川普對移民的敵意將給美國帶來巨大傷害，破壞美國在科技領域的領先地位。克魯曼指出，驅逐無證移民會導致從事艱苦體力活的勞動力短缺，因為這些工作多由無證移民從事，包括農業、肉類加工業和建築業，一旦出現勞動力短缺，這些產業的產品與服務價格將被推高。而更重要的是，不僅是艱苦體力活，對移民的敵意還會威脅美國科技的領導地位。克魯曼表示，美國最近幾十年在數位科技領域取得先，原因固然是多方面的，但是移民——通常是來自南亞和東亞的受過高等教育的移民——顯然也是關鍵的因素之一。而川普政府對移民的反感不僅展現在驅逐無證移民，也包括提高專業外國人獲得簽證或續簽簽證的難度。剛出獄的鐵桿川普支持者班農（Stephen Bannon）曾說過，「合法移民才是真正的問題所在」，認為這些移民搶走了美國人的工作，而在川普陣營中，抱持類似信念的人顯然不是少數。克魯曼最後結論，如果反對移民的浪潮沒有波及受過高等教育的人，「我會感到非常驚訝」。克魯曼悲觀表示，美國之所以成功吸引了世界上最優秀、最聰明的人才，其中一個原因是社會的開放性，讓來自不同文化背景的人都能感到受歡迎，但如今「那個時代可能要結束了」。