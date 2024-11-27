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TPBL職籃在因亞洲盃男籃資格賽停賽兩週後，今(27)日重新點燃戰火，新北兩支球隊上演「新北內戰」。國王在本場比賽徹底掌控局勢，林書豪在經歷亞洲盃的比賽後回歸陣容，繳出20分7助攻的全能表現。他賽後坦言，自己狀態尚未恢復到理想水平，並表示：「我沒有打出我要打的表現，今天運球甚至像在運美式足球。」儘管如此，林書豪在場上的表現依然讓球迷充滿期待。國王的內線表現同樣強勢，沃許本大殺四方，拿下25分19籃板，成為國王奪勝的關鍵。奧帝（Austin Daye）也貢獻12分14籃板，完美填補國王的攻防需求。特攻本場比賽陷入困境，不僅整體表現不佳，還在攻守兩端失準，尤其是失誤與罰球的低效表現，讓總教練李逸驊賽後無奈表示：「發球與快攻的失誤讓我們掉了將近20分，這是今天最大的敗筆。」特攻全隊僅得55分，創下聯盟史上單場最低得分紀錄。新洋將柯南（Conner Frankamp）首度亮相，拿下全隊最高15分，但總教練坦言，柯南的身體力量尚未完全恢復，與球隊的默契仍需時間調整。他表示：「我們希望他的水準能逐漸恢復到平時訓練時的七八成三分命中率。」這場比賽的勝利，讓排名第2的國王進一步鞏固了在聯盟的地位，而特攻則需要在後續比賽中迅速調整陣容與策略，避免連敗的局面。國王總教練賽後表示：「球員們的防守合作得很好，將對手的得分壓制在80分以下，這是值得肯定的部分。」不過，接下來的緊湊賽程仍是兩隊必須面對的挑戰。