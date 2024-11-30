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▲蕭淑慎剛出道時氣質出眾。（圖／翻攝自YouTube 滾石唱片）

▲蕭淑慎曾因《孤戀花》入圍金鐘獎，同劇還有袁詠儀、李心潔。（圖／翻攝自YouTube 公視）

▲蕭淑慎（右）嫁給小15歲梁軒安，夫妻倆一起挺過風風雨雨。（圖／翻攝梁軒安臉書）

▲蕭淑慎剛過48歲生日，風采依舊。（圖／翻攝自蕭淑慎臉書）

梁靜茹的經典名曲〈勇氣〉近來因影集《影后》再度走紅，這首歌是2000年發行的專輯，MV女主角是當年的「稚嫩玉女」蕭淑慎，蕭淑慎也因為拍攝這支MV聲名大噪，同年還入圍金馬女配，接著又入圍金鐘視后，演藝之路如日中天時，卻因為捲入吸毒醜聞，演藝事業崩盤，2017年宣布和小15歲梁軒安登記結婚，後來又罹患癌症，命運可說是相當乖舛。蕭淑慎24歲時拍攝梁靜茹的〈勇氣〉MV走紅，頂著學生俏皮短髮，穿上高中制服，臉上沒有過多的色彩，一雙水靈又無辜的大眼睛 ，清秀、稚嫩的五官，演出18歲高中生完全不違和，當時還有人稱她是「最美高中生」。不只是〈勇氣〉，蕭淑慎還出演過光良的〈第一次〉、劉德華的〈愛太難〉，蕭淑慎的外型和演技，也讓她在2005年因電視劇《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎類連續劇女主角獎，還曾二度提名金馬女配角獎。不只是在小螢幕上表現亮眼，蕭淑慎更曾加入滾石唱片公司，到新加坡接受音樂訓練，推出個人專輯《愛恨蕭淑慎》、《Shout 795》、《女王》等。只是沒想到，蕭淑慎從2006年開始就因為吸毒，被負面新聞籠罩，2010年3度驗尿都呈陽性反應，被判刑1年7個月，蕭淑慎出獄後戒毒復出，她曾在節目上透露，當時會染上毒品，是因為走紅得太快，承受不住壓力和光環，憂鬱症隨之找上門，也因此碰了毒品。蕭淑慎說，第一次勒戒時心裡很不平衡，當時演藝圈掀起大麻案，她被警方約談時還想，「」即便被要求驗尿她也沒在怕，因為她吸的是古柯鹼，也不是大麻，沒想到這單純的想法，讓她染毒一事曝光，進而進行第一次勒戒，出來後心裡還是很不平衡，為了賭一口氣，仍然沉溺於毒品。直到第二次勒戒，蕭淑慎才看開，她說：「在裡頭看盡因為吸食嗎啡、海洛因的人，因吸毒而大小便失禁、被眾人圍觀毫無尊嚴，更讓自己下定決心要戒毒。」蕭淑慎2016年時因搭乘Uber認識小15歲的梁軒安，兩人很快就來電，梁軒安當時天天求婚，最後打動蕭淑慎，兩人在隔年11月11日登記結婚，蕭淑慎曾坦言，結婚一定會有很多流言蜚語，但梁軒安絲毫不在意，甚至自發性寫下婚前協議書。蕭淑慎在節目上秀出梁軒安自發性寫下的婚前協議書，其中一條寫下「」，以及離婚後男方要負擔照顧子女費用，一次給付新台幣三千萬元整，梁軒安也爽快地在協議書上簽名蓋章。看到老公如此認真看待婚姻，蕭淑慎笑說，「他也是寫好玩，。」當初不被看好的婚姻，如今也已經7年，期間經歷蕭淑慎罹患十二指腸癌，手術後不只十二指腸全部切除，胃也只剩三分之一，梁軒安也一直陪伴在側，原本打算生子的兩人也因為身體狀況暫緩，沒想到今年換梁軒安出事，遭旗下女歌手Rina提告性侵，這次夫妻倆也站在同一陣線否認此事。其實蕭淑慎人生的起起落落，包括感情，好像真的就像〈勇氣〉唱的一樣，「今年11月，蕭淑慎滿48歲，她也在臉書更新動態，有感而發寫下，「，不可能有人懂，或許你們都參與過某一個段落，以任何的形式，有各自見解，也各自表述，。」