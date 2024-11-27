我是廣告 請繼續往下閱讀

美國商務部公布10月消費支出物價指數（PCE），年增2.3％、月增0.2％；剔除食品和能源後的核心PCE年增2.8％、月增0.3％。這些數據均符合經濟學家預期，但也顯示通膨仍在小幅走高，尚未達到美國聯準會的2％通膨目標。華爾街消化最新PCE數據，27日美股早盤各主要指數漲跌互見，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲23.95點或0.05％；標普500指數下跌20.75點或0.34％；那斯達克指數下跌172.15點或0.90％；費城半導體指數下跌134.24點或2.72％。根據《CNBC》報導，PCE指數作為聯準會最偏好的通膨數據，十分受到投資人關注。儘管自聯準會實施緊縮以來通膨已大幅下降，但它仍然是普通家庭的棘手問題，通膨雖減速但仍在累積，對消費者造成了沉重壓力，特別是對薪資水平較低的族群。根據聯準會之前的會議紀要，聯準會官員對通膨緩解速度大致感到滿意，且對勞動力市場強勁抱持信心，預期未來將逐步降息，而10月的PCE數據應不會改變聯準會官員的看法。由於28日為感恩節假期，美國股市休市一天，且週五將提前收市，預計本週會是交易較清淡的一週。另外，美國勞工部公布上週初領失業金人數，減少至21.3萬人，低於經濟學家預期的21.5萬人，顯示勞動力市場仍然強勁。