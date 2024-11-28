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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）白宮今天發布聲明表示，美國已促成3名被中國不當拘留多年的美國人獲釋。媒體披露，美方也將釋放數名被美國拘留的中國公民作為交換。路透社報導，白宮國家安全會議公布這3人分別為史威登（Mark Swidan）、李凱（Kai Li）及John Leung。而根據星島日報，John Leung即為美籍港人梁成運。「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，這3人都在返回美國途中。中國稱依法處理這類案件。政治新聞機構Politico報導，這份協議歷時多年才敲定，美方也將釋放數名被拘留在美國的中國公民作為交換。一名美國官員表示，總統拜登本月在秘魯一場區域峰會與中國國家主席習近平會面時，曾敦促讓這3名美國人返美。中國今年9月釋放美國牧師林大衛（David Lin），他自2006年起便遭到中國關押。（譯者：楊昭彥）1131127