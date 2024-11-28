台北101「最美董事長」賈永婕上任近3個月爭議沒停過，從多次接到恐嚇信、雙十國慶煙火成果挨酸、老公贊助公益點燈也被質疑，昨（27）日又遭爆料亂開除員工、疫情捐款有目的等，連前董座宋文琪都痛罵她「膚淺與虛榮」，所作所為動輒得咎，賈永婕開直播回應一度淚崩。對此，交情超過20年的老友、「公關界鐵娘子」岳啟儒發百字文力挺：「賈永婕的確人設崩塌，傻白甜大花瓶怎麼可以這麼能幹？」
岳啟儒今晚在臉書發文，打破外界對女明星坐上101董座官位，看似光鮮亮麗、事少錢多的迷思，「我想賈永婕上任101，對所有人最大的衝擊是，沒想到賈董和以前歷任董事長這麼不同，衝勁十足做事認真，這也是女明星的原罪，好像漂亮女性就是花瓶，明星就不懂得經營管理。」
「賈永婕的確人設崩塌」，岳啟儒羅列好友就任至今的成績，反諷週刊標題，「傻白甜大花瓶怎麼可以這麼能幹？兩個月做這麼多事，提高了101品牌的國際能見度和業績。在中華隊還沒確定拿冠軍，十家點燈的企業就確認贊助了，公器私用的意思應該是把公共的資源給自己用，不付錢，結果賈董還叫自己老公掏錢，這些企業好友才怕接到永婕的電話吧？賈董根本是101的超級業務員。」
岳啟儒說，富人做公益被說暗藏居心，反問大家「什麼時候一個人的正義與良善，會因為她的富有而被扣分？」認為賈永婕不是做錯事，而是做太多好事，「批評者找不到施力點，只好揣測她一定別有居心云云，怎麼罵都顯得立場薄弱。」
對於爆料人的控訴，岳啟儒說：「一個組織多年都在舒適圈裡，難聽一點叫官僚，突然來了一個追趕跑跳碰的董事長，腳步跟不上的人肯定怨聲載道，有人爆料也不意外，只是這些不懷好意的瞎扯顯得可笑。」
文末，岳啟儒表示，認識賈永婕20幾年，自認對方真的非常有毛病，女明星不當去做俠女，「但我就喜歡她的破格與正義感，這社會不就需要這樣的人，破除鄉愿打破框架，以正直良善來行事做大家的榜樣，我們才會覺得這個社會有希望。」
貼文發布後，湧入上千名網友按讚，「我挺，只要對社會有貢獻」、「終於有人站出來說句公道話了」、「妳是有響力的人所以會令人害怕...千萬別上這種人的當，就讓他們吃酸葡萄吃到蛀牙」、「謝謝賈永婕小姐為台灣做的事情！疫情時感謝有您」、「我女兒的老闆，我驕傲」、「賈董說的沒錯，正派的人會超愛她」、「日久見人心，別怕！」
大律師李怡貞也留言：「支持！以我的經驗，越被攻擊越被抹黑就代表妳做對了什麼事，所以一定要堅持繼續做下去！」
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「賈永婕的確人設崩塌」，岳啟儒羅列好友就任至今的成績，反諷週刊標題，「傻白甜大花瓶怎麼可以這麼能幹？兩個月做這麼多事，提高了101品牌的國際能見度和業績。在中華隊還沒確定拿冠軍，十家點燈的企業就確認贊助了，公器私用的意思應該是把公共的資源給自己用，不付錢，結果賈董還叫自己老公掏錢，這些企業好友才怕接到永婕的電話吧？賈董根本是101的超級業務員。」
岳啟儒說，富人做公益被說暗藏居心，反問大家「什麼時候一個人的正義與良善，會因為她的富有而被扣分？」認為賈永婕不是做錯事，而是做太多好事，「批評者找不到施力點，只好揣測她一定別有居心云云，怎麼罵都顯得立場薄弱。」
對於爆料人的控訴，岳啟儒說：「一個組織多年都在舒適圈裡，難聽一點叫官僚，突然來了一個追趕跑跳碰的董事長，腳步跟不上的人肯定怨聲載道，有人爆料也不意外，只是這些不懷好意的瞎扯顯得可笑。」
文末，岳啟儒表示，認識賈永婕20幾年，自認對方真的非常有毛病，女明星不當去做俠女，「但我就喜歡她的破格與正義感，這社會不就需要這樣的人，破除鄉愿打破框架，以正直良善來行事做大家的榜樣，我們才會覺得這個社會有希望。」
貼文發布後，湧入上千名網友按讚，「我挺，只要對社會有貢獻」、「終於有人站出來說句公道話了」、「妳是有響力的人所以會令人害怕...千萬別上這種人的當，就讓他們吃酸葡萄吃到蛀牙」、「謝謝賈永婕小姐為台灣做的事情！疫情時感謝有您」、「我女兒的老闆，我驕傲」、「賈董說的沒錯，正派的人會超愛她」、「日久見人心，別怕！」
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