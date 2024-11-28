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▲▼賈永婕雙十節親臨現場監督101煙火施放（上圖），以及老公王兆杰的公司贊助101公益點燈。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

▲賈永婕日前上傳台北101點燈照片，內容寫下「世界冠軍」、「TWAM TAIWAN」。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

▲▼賈永婕被週刊指「人設崩壞」。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

▲▼岳啟儒（下圖）發聲相挺20年閨密賈永婕。（圖／岳啟儒 一人份的勇氣臉書）

台北101「最美董事長」賈永婕上任近3個月爭議沒停過，從多次接到恐嚇信、雙十國慶煙火成果挨酸、老公贊助公益點燈也被質疑，昨（27）日又遭爆料亂開除員工、疫情捐款有目的等，連前董座宋文琪都痛罵她「膚淺與虛榮」，所作所為動輒得咎，賈永婕開直播回應一度淚崩。對此，交情超過20年的老友、「公關界鐵娘子」岳啟儒發百字文力挺：岳啟儒今晚在臉書發文，打破外界對女明星坐上101董座官位，看似光鮮亮麗、事少錢多的迷思，「我想賈永婕上任101，對所有人最大的衝擊是，沒想到賈董和以前歷任董事長這麼不同，衝勁十足做事認真，這也是女明星的原罪，好像漂亮女性就是花瓶，明星就不懂得經營管理。」「賈永婕的確人設崩塌」，岳啟儒羅列好友就任至今的成績，反諷週刊標題，岳啟儒說，富人做公益被說暗藏居心，反問大家「什麼時候一個人的正義與良善，會因為她的富有而被扣分？」對於爆料人的控訴，岳啟儒說：「一個組織多年都在舒適圈裡，難聽一點叫官僚，突然來了一個追趕跑跳碰的董事長，腳步跟不上的人肯定怨聲載道，有人爆料也不意外，只是這些不懷好意的瞎扯顯得可笑。」文末，岳啟儒表示，認識賈永婕20幾年，自認對方真的非常有毛病，女明星不當去做俠女，貼文發布後，湧入上千名網友按讚，「我挺，只要對社會有貢獻」、「終於有人站出來說句公道話了」、「妳是有響力的人所以會令人害怕...千萬別上這種人的當，就讓他們吃酸葡萄吃到蛀牙」、「謝謝賈永婕小姐為台灣做的事情！疫情時感謝有您」、「我女兒的老闆，我驕傲」、「賈董說的沒錯，正派的人會超愛她」、「日久見人心，別怕！」大律師李怡貞也留言：「支持！以我的經驗，越被攻擊越被抹黑就代表妳做對了什麼事，所以一定要堅持繼續做下去！」