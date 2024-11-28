我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李奧納多狄卡皮歐邊講電話邊離開飯店的畫面傳遍全球，引發到底有無對飯店人員沒禮貌的爭論。（圖／摘自TikTok）

▲李奧納多狄卡皮歐雖是超級巨星，卻沒有很喜歡到處惹人關注。（圖／美聯社／達志影像）

▲26歲名模維多莉亞伽里蒂，盛傳是李奧納多狄卡皮歐的訂婚對象，卻又有消息來源稱他們還沒訂婚。（圖／摘自IG）

全球矚目「永遠的單身漢」李奧納多狄卡皮歐傳要與名模女友維多莉亞伽里蒂是否真的訂婚，近日他卻因為另一件風波成為話題人物：有網友把他在斐濟要離開飯店時的畫面發布在社群網站上，只見飯店員工以傳統的送客方式盛大歡送他，大家表演的很熱情，李奧納多卻一直講電話，臉也沒看過去，似乎把他們當空氣，遭批「真的好沒禮貌」。李奧納多狄卡皮歐在斐濟的畫面曝光後傳遍全球，招來不少議論，但粉絲為他辯解：雖然他是世界知名的超級巨星，卻不代表就很喜歡受到外界的關注，因而飯店員工剛好是馬屁拍到馬腿上，儘管全程被李奧納多視若無睹是有點可憐，卻不能怪他不禮貌，他本來就不愛這些排場。當然各方最在意的還是他到底有沒有準備要與維多莉亞伽里蒂走進結婚禮堂？之前有歐美八卦網站宣稱兩人之間的戀情越談越認真，李奧納多準備為26的維多莉亞放棄「永遠單身漢」的堅持，可是《紐約郵報》八卦版又表示他身旁的人否認他已訂婚，只是大明星的心意也會說變就變，維多莉亞顯然是李奧納多近年來最滿意的一任女友，又已經當了媽、有了小孩，不會逼著他趕快生兒育女，對於還沒有很想承擔責任的李奧納多來說，絕對是談感情的上好對象，也許真的會想要把她娶進門也不一定。