NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間11月28日賽程，將有14場比賽進行，上午11點要進行的金州勇士主場交手奧克拉荷馬雷霆的賽事，將會是今天的焦點之戰，兩隊是西區前二的球隊，而且只有一場勝差，勝負將會影響排名。《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。

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🏀觀戰重點：雷霆對勇士焦點之戰

📍比賽背景
勇士（12勝4負）主場迎戰雷霆（13勝4負），西區前兩名正面交鋒。勇士希望延續五連勝的主場紀錄，而雷霆則尋求拉大戰績領先。

📍數據對比

勇士場均得分117.6分，高於雷霆的103.9失分。
雷霆場均淨勝分達11.3分，表現穩定。
勇士限制對手投籃命中率42.9%，防守占優。

📍雙方關鍵球員

勇士：Draymond Green場均8.7分，貢獻穩定，他的防守影響力是勇士克敵致勝的關鍵
雷霆：Shai Gilgeous-Alexander場均29.2分，是雷霆攻擊核心。

📍近期狀態

勇士近10場7勝3負，籃板數和助攻數表現強勢。

🟡NBA2024-25例行賽第11月28日賽程表： 

對戰組合

 時間

      
熱火

   @  黃蜂

 8:00 AM      
老鷹

   @  騎士

 8:00 AM      
Portland

   @  Indiana

 8:00 AM      
Chicago

   @  Orlando

 8:00 AM      
Houston

   @  Philadelphia

 8:00 AM      
LA

   @  Washington

 8:00 AM      
New York

   @  Dallas

 8:30 AM      
Detroit

   @  Memphis

 9:00 AM      
Sacramento

   @  Minnesota

 9:00 AM      
Toronto

   @  New Orleans

 9:00 AM      
Los Angeles

   @  San Antonio

 9:30 AM      
Brooklyn

   @  Phoenix

 10:00 AM      
Denver

   @  Utah

 10:00 AM      
Oklahoma City

   @  Golden State

 11:00 AM
🟡NBA例行賽直播哪裡看？

2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

NBA賽程表


🟡NBA例行賽直播轉播資訊：

🟡電視轉播：

緯來體育台、MOD愛爾達體育台

🟡線上收看

愛爾達ELTA.TVHami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。 

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