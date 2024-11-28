NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間11月28日賽程，將有14場比賽進行，上午11點要進行的金州勇士主場交手奧克拉荷馬雷霆的賽事，將會是今天的焦點之戰，兩隊是西區前二的球隊，而且只有一場勝差，勝負將會影響排名。《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。
🏀觀戰重點：雷霆對勇士焦點之戰
📍比賽背景
勇士（12勝4負）主場迎戰雷霆（13勝4負），西區前兩名正面交鋒。勇士希望延續五連勝的主場紀錄，而雷霆則尋求拉大戰績領先。
📍數據對比
勇士場均得分117.6分，高於雷霆的103.9失分。
雷霆場均淨勝分達11.3分，表現穩定。
勇士限制對手投籃命中率42.9%，防守占優。
📍雙方關鍵球員
勇士：Draymond Green場均8.7分，貢獻穩定，他的防守影響力是勇士克敵致勝的關鍵
雷霆：Shai Gilgeous-Alexander場均29.2分，是雷霆攻擊核心。
📍近期狀態
勇士近10場7勝3負，籃板數和助攻數表現強勢。
🟡NBA2024-25例行賽第11月28日賽程表：
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2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台、MOD愛爾達體育台
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
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📍比賽背景
勇士（12勝4負）主場迎戰雷霆（13勝4負），西區前兩名正面交鋒。勇士希望延續五連勝的主場紀錄，而雷霆則尋求拉大戰績領先。
📍數據對比
勇士場均得分117.6分，高於雷霆的103.9失分。
雷霆場均淨勝分達11.3分，表現穩定。
勇士限制對手投籃命中率42.9%，防守占優。
📍雙方關鍵球員
勇士：Draymond Green場均8.7分，貢獻穩定，他的防守影響力是勇士克敵致勝的關鍵
雷霆：Shai Gilgeous-Alexander場均29.2分，是雷霆攻擊核心。
📍近期狀態
勇士近10場7勝3負，籃板數和助攻數表現強勢。
🟡NBA2024-25例行賽第11月28日賽程表：
| 對戰組合
| 時間
| 熱火
| @ 黃蜂
|8:00 AM
| 老鷹
| @ 騎士
|8:00 AM
| Portland
| @ Indiana
|8:00 AM
| Chicago
| @ Orlando
|8:00 AM
| Houston
| @ Philadelphia
|8:00 AM
| LA
| @ Washington
|8:00 AM
| New York
| @ Dallas
|8:30 AM
| Detroit
| @ Memphis
|9:00 AM
| Sacramento
| @ Minnesota
|9:00 AM
| Toronto
| @ New Orleans
|9:00 AM
| Los Angeles
| @ San Antonio
|9:30 AM
| Brooklyn
| @ Phoenix
|10:00 AM
| Denver
| @ Utah
|10:00 AM
| Oklahoma City
| @ Golden State
|11:00 AM
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台、MOD愛爾達體育台
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。