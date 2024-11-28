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113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，輔仁大學面對黎明學院的挑戰，最終以94:82 勇奪4連勝，本場焦點是兩名大一菜鳥的驚豔表現，奠定勝基。從比賽初段的領先，到第三節兩度被黎明追平，輔大靠著兩名大一球員的跳出穩住局面。射手林哲宇在第三節末至第四節初，接連拿下7分，帶動輔大打出跨節的17:4攻勢，成功奪回主導權。而控衛王翊仲則在決勝期連投帶罰追加8分，徹底澆熄黎明的反撲火苗，含關鍵的 7:0 臨去秋波，最終以12分優勢奠定勝局。王翊仲此役貢獻19分，三分球4投3中，創下個人UBA生涯新高。但他也坦言：「助攻僅2次卻出現7次失誤，這是生涯第一次這麼反常。」面對昔日能仁隊友、黎明雙衛 田曜樂 和 王正睿，王翊仲表示，由於彼此熟悉程度極高，默契反而成為壓力來源，導致傳球失誤增多。「當麻吉隊友擋在你面前，球真的不容易傳得太順手。」另一名菜鳥林哲宇，此役替補上場20分鐘，三分球5投3中，拿下15分6籃板。他繼上一場對北市大砍下UBA生涯新高21分後，連續兩場外線表現亮眼，得分穩定上雙。林哲宇表示：「這就是我該做的，我會努力延續表現。」除了菜鳥球員的發揮，輔大的兩名外援也功不可沒。伊朗中鋒 莫森 貢獻20分7籃板，另一名外援 凱德爾 則拿下16分7籃板，撐起禁區的防守重任。總教練 楊哲宜 賽後表示：「黎明的內線高度與我們相當，禁區並沒有明顯優勢，靠著外援和本土球員的拼勁，我們才能有驚無險拿下比賽。」黎明學院雖最終敗北，但全場表現值得肯定。田曜樂與王正睿這對大一雙衛，分別拿下18分與14分，加上史魯齊15分與 外援加百力 13分，共4人得分上雙，展現出拼勁與潛力。然而，加百力因5犯畢業並追加技術犯規，成為比賽的轉折點。4連勝後，輔大將迎來第一階段的最後3場比賽，依序對上政大、世新與台師。總教練楊哲宜表示：「本階段7戰目標是至少拿下5勝，目前我們有機會再多搶1勝，若能以6勝1敗作收，將是超標表現。」輔大此役展現了重返UBA四強的氣勢，接下來的挑戰將是他們真正的考驗。