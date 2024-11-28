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113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，迎來北市大與世新學院的精彩對決。雙方此前皆吞下3連敗，本場比賽被視為「世紀大戰」。最終，北市大靠著郝以風的關鍵切入與梁文杰的穩定罰球，以 58：57 險勝世新，迎來本季首勝，也讓教練范志雲拿下執教生涯的一級首勝。北市大本場比賽開局氣勢如虹，打完前三節便以46:36領先兩位數。關鍵時刻，北市大的大四後衛 郝以風 挺身而出，他在讀秒階段切入世新的外援庫克，成功挑戰巨掌，並博得罰球機會；接著中鋒 梁文杰 兩罰全中，幫助球隊穩住局面，將比分改寫為58:54。然而，世新的大二中鋒 吳光禹 在終場前6.5秒投進兩分，再次將比分追近至56:58。北市大發邊線球時忙中出錯，被世新大一菜鳥 陳冠綸 抄截，並賠上犯規。陳冠綸站上罰球線，第一罰穩穩命中，但第二罰偏短彈出，錯失將比賽拖入延長的機會，最終北市大險勝。北市大教練范志雲賽後仍餘悸猶存：「領先兩位數差點被逆轉，真的不敢想像這場要是輸掉接下來該怎麼打，幸好有些球運。」他同時肯定郝以風的勇氣：「決勝期能挑戰庫克這樣的巨掌，超有guts，值得給他按讚。」郝以風全場貢獻7分，包括最後關鍵切入。梁文杰則拿下13分，其中包括最重要的兩罰； 曾頎翔 也貢獻10分，三人合力助球隊拿下低比分防守大戰的勝利。世新雖然最終惜敗，但多名球員表現值得肯定。外援 庫克 全場攻下21分21籃板，創下本屆賽事首個「雙20」，並連續四場達成「雙十」。大二中鋒吳光禹拿下11分13籃板，唐彥景貢獻10分7籃板，而陳冠綸替補上場25分鐘，拿下4分及2次助攻、2次抄截。陳冠綸賽後坦言，作為菜鳥站上罰球線的心理壓力極大，「第一罰進了很開心，但第二罰失手有些可惜，不過我會繼續努力，幫助球隊爭取勝利。」