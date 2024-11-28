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美國商務部公布10月消費支出物價指數（PCE），年增2.3％、月增0.2％；剔除食品和能源後的核心PCE年增2.8％、月增0.3％。雖然符合經濟學家預期，但也顯示通膨仍在小幅走高，尚未達到美國聯準會（Fed）的2％通膨目標。投資人擔心這可能影響聯準會後續對降息的態度，美股主要指數27日均收黑。綜合《CNBC》等外媒報導，美股週三交易投資偏清淡，投資人在經歷11月的大幅上漲後，似乎選擇了規避部分風險。除了道瓊工業指數漲幅回落，標普500指數亦結束了7日連漲。27日收盤，美股道瓊工業指數下降138.25點或0.31%，收報44722.06點；標普500指數下跌22.89點或0.38%，收在5998.74點；那斯達克指數下滑115.10點或0.60%，收19060.48點；費城半導體指數下挫74.55點或1.51%，收4853.01點。拉札德資產管理公司（Lazard Asset Management）首席宏觀經濟策略師阿爾卡利（David Alcaly）表示，考慮到新關稅等通膨政策變化的可能性，許多觀察人士，包括聯準會，正在尋找對前景評估更加「鷹派」的理由。另一方面，華爾街的交易員們，似乎也從今年表現良好的大型科技股中獲利了結，那斯達克指數表現亦不佳，大型科技股如輝達（Nvidia）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、臉書母公司Meta等，股價均以跌作收。此外，由於當地時間28日為感恩節假期，美國股市休市1天，且週五將提前收市，預計本週會是交易較清淡的一週。