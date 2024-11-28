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美國當選總統川普（Donald Trump）的過渡團隊宣稱，當地時間週二晚上和週三早上，川普內閣多位提名人士皆收到威脅訊息，聯邦調查局（FBI）已經展開調查。綜合外媒報導，川普過渡團隊發言人透過聲明表示，有幾位川普內閣提名人及其家屬，面對生命與暴力方面的威脅，包含炸彈，執法部門已迅速採取行動，確保他們的安全。雖然川普團隊和FBI並未透露受威脅人士的姓名，川普團隊並強調，恐嚇和暴力行為無法阻止新政府前進的步伐，但已有多位川普內閣提名人都坦承，自己的住處或辦公室收到威脅訊息，包含川普任命為新一任美國駐聯合國大使的斯特凡尼克（Elise Stefanik）、川普商務部長提名人盧特尼克（Howard Lutnick）、川普提名為國家環境保護局局長的澤爾丁（Lee Zeldin），以及農業部部長提名人羅林斯（Brooke Rollins）、住宅與城市發展部部長提名人特納（Scott Turner）等等；就連已經退出美國司法部長提名戰的前議員蓋茲（Matt Gaetz）也成為目標。報導指出，這些收到威脅的人，剛好都沒有受到美國特勤局（the US Secret Service）的保護。據悉，拜登（Joe Biden）總統已聽取了簡報，白宮發言人回應稱，拜登政府明確譴責有關政治暴力的任何威脅，正在與聯邦執法部門和川普團隊保持聯繫，將繼續密切關注事態發展。截至目前為止，受威脅的人士並未受到實質傷害，警方也尚未搜出任何危險物品。報導提到，報假案（Swatting）是一種欺騙緊急服務的騷擾策略，指向警方提交虛假報告，以引發警察對某人家中可能採取的猛烈武裝反應；在黨派政治高度激烈的時代，這類威脅主要針對的是廣泛的意識形態，但也會被用於對付知名人士，民主黨、共和黨人都曾面臨類似威脅。