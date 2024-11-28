我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大陸冷氣團來襲，今天氣溫明顯下降，從傍晚至明天清晨將是這波冷氣團最低溫時刻！（圖/中央氣象署）

▲28日深夜開始氣溫就一路下跌，清晨最低溫出現在苗栗三灣8.5度，不過現在還不是最冷的時刻，今天傍晚至明天清晨冷氣團威力更強！（圖/林老師氣象站）

▲中央氣象署針對桃園市、新竹縣、苗栗縣發布低溫特報，有10度以下低溫出現的機率。（圖/中央氣象署）

入秋首波大陸冷氣團來了！今（28）日受到大陸冷氣團及輻射冷卻的影響，各地氣溫明顯降低不少，清，但此時此刻還不是冷氣團最冷時間！中央氣象署表示，，民眾外出要做好保暖工作，白天各地晴朗穩定，僅花東地區偶有零星的降雨機率。氣象專家林得恩也在臉書「林老師氣象站」表示，今天受到大陸冷氣團影響，「不過今天清晨還不是最冷的時刻」，林得恩表示，至於什麼時候會開始回暖？氣象署則表示，，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨。提醒民眾，使用瓦斯熱水器及電暖器具，應該注意室內通風及用電安全，並且留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。