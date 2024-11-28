入秋首波大陸冷氣團來了！今（28）日受到大陸冷氣團及輻射冷卻的影響，各地氣溫明顯降低不少，清晨最低溫出現在苗栗三灣8.5度，中央氣象署也針對3縣市發布低溫特報，包括新北、桃園、新竹、苗栗有10度以下發生機率，但此時此刻還不是冷氣團最冷時間！《NOWnews》特別整理冷氣團最新動態，包括影響多久、回暖時間點、低溫特報縣市，讓民眾一文看懂。
入秋首波大陸冷氣團真的來了！今算前菜「傍晚開始氣溫暴跌」
中央氣象署表示，今天開始受到大陸冷氣團影響，清晨各地偏冷，且局部有輻射冷卻的影響，溫度還會更低一些，民眾外出要做好保暖工作，白天各地晴朗穩定，僅花東地區偶有零星的降雨機率。
白天在太陽加熱的影響下，北部以及宜蘭、花蓮大約是20度左右，其他地區為22度至25度，感覺上還算舒適，不過到了傍晚就會開始降溫，預估北台灣會降到11度至13度，其他地區也降溫到14至16度，晚間要出門的民眾防寒衣物絕對不可少！
今天清晨8.5度不是最冷！最低溫時間、回暖點一次看
氣象專家林得恩也在臉書「林老師氣象站」表示，今天受到大陸冷氣團影響，清晨平地最低溫出現在苗栗三灣的攝氏8.5度，其次是新北石碇的攝氏8.8度，高山最低溫出現在南投玉山的攝氏零下2.0度。
「不過今天清晨還不是最冷的時刻」，林得恩表示，預估今晚至明天清晨，將會是這波冷氣團影響最冷的時刻，近山區空曠平地也會因輻射冷卻效應的加成，將出現低於攝氏8度的強冷低溫，民眾要特別注意保暖！
至於什麼時候會開始回暖？氣象署則表示，要到11月30日白天起，這波大陸冷氣團才會開始減弱，各地氣溫逐漸回升，水氣也偏少，全台灣大多都是晴朗穩定的天氣型態，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨。
氣象署發布低溫特報！首波3縣市入列
而氣象署今天早上6時30分，也針對桃園市、新竹縣、苗栗縣發布低溫特報，指出這些地區有10度以下氣溫發生的機率。提醒民眾，使用瓦斯熱水器及電暖器具，應該注意室內通風及用電安全，並且留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。
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中央氣象署表示，今天開始受到大陸冷氣團影響，清晨各地偏冷，且局部有輻射冷卻的影響，溫度還會更低一些，民眾外出要做好保暖工作，白天各地晴朗穩定，僅花東地區偶有零星的降雨機率。
白天在太陽加熱的影響下，北部以及宜蘭、花蓮大約是20度左右，其他地區為22度至25度，感覺上還算舒適，不過到了傍晚就會開始降溫，預估北台灣會降到11度至13度，其他地區也降溫到14至16度，晚間要出門的民眾防寒衣物絕對不可少！
今天清晨8.5度不是最冷！最低溫時間、回暖點一次看
氣象專家林得恩也在臉書「林老師氣象站」表示，今天受到大陸冷氣團影響，清晨平地最低溫出現在苗栗三灣的攝氏8.5度，其次是新北石碇的攝氏8.8度，高山最低溫出現在南投玉山的攝氏零下2.0度。
「不過今天清晨還不是最冷的時刻」，林得恩表示，預估今晚至明天清晨，將會是這波冷氣團影響最冷的時刻，近山區空曠平地也會因輻射冷卻效應的加成，將出現低於攝氏8度的強冷低溫，民眾要特別注意保暖！
至於什麼時候會開始回暖？氣象署則表示，要到11月30日白天起，這波大陸冷氣團才會開始減弱，各地氣溫逐漸回升，水氣也偏少，全台灣大多都是晴朗穩定的天氣型態，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨。
氣象署發布低溫特報！首波3縣市入列
而氣象署今天早上6時30分，也針對桃園市、新竹縣、苗栗縣發布低溫特報，指出這些地區有10度以下氣溫發生的機率。提醒民眾，使用瓦斯熱水器及電暖器具，應該注意室內通風及用電安全，並且留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。