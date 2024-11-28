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中國政壇、軍方高層，近年陸續有重要人士落馬，包含中國前2任國防部長魏鳳和、李尚福，都已遭到「雙開」命運，近日英國媒體《金融時報》又踢爆，現任國防部長董軍亦涉入貪腐醜聞，正在接受調查。對此，儘管北京已經否認，並批評是外媒「捕風捉影」，但經常評點國際局勢、兩岸關係的知名日本媒體人矢板明夫指出，他認為這條新聞的真實性很高，北京的權力中樞很可能出了大事。中國外交部發言人毛寧27日在記者會上，回應有關董軍因貪腐接受調查的報導時，僅簡單回應稱是外媒「捕風捉影」。矢板明夫27日深夜則在官方臉書粉專發文，分析此事主要的影響有3個，首先就是習近平的威信將受到嚴重打擊，畢竟中國國防部長接連出事，董軍去年底才被提拔上來，不管貪污行為是上任前還是上任後發生的，任命他的習近平都難逃「識人不明、用人不當」的批評。而且魏鳳和、李尚福出事，習近平都沒有保他們或沒能保住他們，今後恐難再有人真心為其賣命。第2點，矢板明夫認為，中國軍中的權力鬥爭已經白熱化，甚至升級到「你死我活」的狀態，原本共產黨反腐，注重的都是「抓大放小」、「殺一儆百」，但從去年開始，漸漸變成了「抄家滅族」、「斬草除根」，包含去年火箭軍的主要幹部被集體拿下，今年又拿國防部開刀。此外，貌似和習近平有矛盾的軍委副主席張又俠，貌似位子還越坐越穩，習近平在軍中「大權旁落」的傳聞，可能並非空穴來風。最後一點，矢板明夫指出，習近平對台灣動武的可能性「越來越小」。在他看來，董軍曾任海軍司令，在海軍經營了近40年，於3大艦隊都擔任過重要幹部。如果他倒台，按照慣例，接下來海軍內部一定會有一場「肅清董軍流毒」的大清洗，加上之前針對火箭軍的大清洗都還沒有結束，如此一來，攻打台灣最重要的2支軍隊都會是「跛腳鴨」狀態，在大整頓結束之前，解放軍應該是不會採取重大軍事行動的。矢板明夫並回憶董軍今年6月在新加坡出席香格里拉論壇時，還曾對台灣放狠話，痛批賴清德政府數典忘祖、分裂言論荒謬而狂妄，「必將被釘在歷史的恥辱柱上」；沒想到還不到半年，正當賴清德政府歡慶「台灣棒球隊勇奪世界冠軍」之時，董軍本人卻已神神秘秘的「被失蹤」了。