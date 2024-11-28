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▲前台北101董事長宋文琪個性嗆辣，更有「基金教母」的封號。（圖／宋文琪臉書）

▲賈永婕昨日中午開直播，針對外界質疑一一回應，過程中一度情緒激動落淚。（圖／賈永婕直播）

現任101董座賈永婕遭控不當開除員工，昨（27）日她開直播聲淚俱下回應，稱被開除的員工是前董座的祕書，得知對方工作態度、上班意願都沒有很正面後才決定資遣她。對此，前101董座宋文琪跳出來回擊，強調她任職時的祕書早就自己離職，要賈永婕別信口雌黃「抹黑無辜的前同仁」。此外，宋文琪也直白嗆聲賈永婕：「台北101並不是在妳任內才第一次公益捐款」，要她別一昧攬功。針對宋文琪的批評指教，賈永婕昨晚也回應：「謝謝宋董事長，大家長期以不同的方式來做公益真的很棒，我會繼續努力」。賈永婕昨日被週刊爆料疑似不當解雇某位員工，有公器私用的嫌疑，對此賈永婕開直播回應，坦承確實有解雇員工一事，表示她開除的人是前董座的祕書，打聽得知對方工作態度不積極才將其資遣，賈永婕強調一切流程都合乎規定，直播到一半賈永婕更是突然委屈掉淚，心中似乎也有很多不滿。對此，前101董座宋文琪連發兩篇文開嗆賈永婕，她以非公開貼文喊話賈永婕：「台北101並不是在妳任内才第一次公益捐款！請妳下點功夫好好了解一下台北101，無需把所有功勞都往自己身上攬！這樣只會顯示出妳的膚淺與虛榮而已」，宋文琪更表示自己任職的祕書早在多年前就離職，「不勞賈董事長費神開除！」還進一步指控賈永婕：「這樣信口雌黃，抹黑無辜的前同仁，是台北101董事長應有的高度嗎？」針對宋文琪的批評指教，賈永婕昨日晚間也低調回應：「謝謝宋董事長，大家長期以不同的方式來做公益真的很棒，我會繼續努力」。而賈永婕昨日中午開直播前，還先於臉書發文表示：「我上任後有這麼多的風波因為世界上就是有兩派勢力，一正一邪。新勢力強大的時候就會受到舊勢力的破壞。沒關係，我相信邪不勝正」，賈永婕文中所謂「舊勢力」，是否就是在指前董座宋文琪一派，也很耐人玩味。