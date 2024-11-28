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▲世界棒球12強中華隊總教練曾豪駒帶隊奪下金牌，賽後透露婉拒噴香檳慶祝儀式是因為「這是日本的主場，不想造成人家困擾」。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，沒有噴香檳慶祝，而是帶走100支香檳到慶功宴上暢飲。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲中華隊在世界棒球12強拿下冠軍，明年重新組成的全新中華隊，將要出戰2月的世界棒球經典賽資格賽。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

中華隊24日在世界棒球12強賽打敗日本奪下冠軍，成為台灣史上第一座成棒世界冠軍，讓許多球迷相當興奮，而當時大會開放冠軍隊伍可以噴香檳慶祝，特別準備1000支香檳，不過總教練曾豪駒出於對對手主場的尊重，最終中華隊溫柔婉拒這份好意，讓許多球迷也讚爆。那麼最後這1000支香檳到底跑去哪了呢？中華隊日前在日本東京巨蛋與日本上演「12強台日冠軍大戰」，最終中華隊以4:0完封日本武士隊，拿下歷史性的國際賽冠軍，相關言論不僅台灣球迷讚爆，連日媒《Full-Count》轉發該消息，許多日本人也紛紛大讚然而中華隊沒有噴香檳慶祝，大會準備的1000支香檳又跑去哪裡了呢？據《三立新聞網》報導，隨著世界棒球賽12強結束之後，部分球員接下來休息一陣子後也要開始再積極備戰，我們明年WBC經典棒球賽一定可以再一起見證台灣棒球歷史新頁。