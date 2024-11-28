中華隊24日在世界棒球12強賽打敗日本奪下冠軍，成為台灣史上第一座成棒世界冠軍，讓許多球迷相當興奮，而當時大會開放冠軍隊伍可以噴香檳慶祝，特別準備1000支香檳，不過總教練曾豪駒出於對對手主場的尊重，最終中華隊溫柔婉拒這份好意，讓許多球迷也讚爆。那麼最後這1000支香檳到底跑去哪了呢？原來中華隊帶走了100支，其餘的還是交還給大會。
中華隊奪下歷史性國際賽冠軍！婉拒日方「噴香檳慶祝」好意
中華隊日前在日本東京巨蛋與日本上演「12強台日冠軍大戰」，最終中華隊以4:0完封日本武士隊，拿下歷史性的國際賽冠軍，據悉，大會賽後有開放冠軍隊可以噴香檳慶祝，還準備了1000支香檳要給冠軍隊伍，不過卻被中華隊總教練曾豪駒婉拒。
曾豪駒解釋原因表示「這是日本職棒的場地，奪冠當然可以慶祝，但我們希望把這份喜悅帶回台灣再慶祝，不要造成別人困擾」相關言論不僅台灣球迷讚爆，連日媒《Full-Count》轉發該消息，許多日本人也紛紛大讚「台灣真的太了不起了，這是一場精彩的比賽」、「日本輸球令人惋惜，但是台灣贏球加上這個風度，實在讓人太敬佩了！」
中華隊沒有噴香檳慶祝！1000支香檳下落跑去哪了？
然而中華隊沒有噴香檳慶祝，大會準備的1000支香檳又跑去哪裡了呢？據《三立新聞網》報導，最後中華隊僅帶走其中的100瓶到慶功宴去暢飲，由於數量過多，並未全部喝完，有球員將剩下的香檳帶回飯店續攤慶祝。
中華隊奪冠氣勢可望延續！明年經典賽資格賽再拼一波
隨著世界棒球賽12強結束之後，部分球員接下來休息一陣子後也要開始再積極備戰，因為明年2月21日WBC世界經典賽資格賽即將開打，同樣是在台北大巨蛋登場，台灣是資格賽A組合尼加拉瓜、西班牙以及南非等隊，一同角逐兩張晉級世界經典賽會內賽的門票。
中華隊才剛奪下12強冠軍，間隔兩個多月的時間，有望延續這波氣勢一路殺進會內賽，屆時全台灣的球迷也不要忘記買票進台北大巨蛋為他們大聲的應援囉！我們明年WBC經典棒球賽一定可以再一起見證台灣棒球歷史新頁。
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中華隊日前在日本東京巨蛋與日本上演「12強台日冠軍大戰」，最終中華隊以4:0完封日本武士隊，拿下歷史性的國際賽冠軍，據悉，大會賽後有開放冠軍隊可以噴香檳慶祝，還準備了1000支香檳要給冠軍隊伍，不過卻被中華隊總教練曾豪駒婉拒。
曾豪駒解釋原因表示「這是日本職棒的場地，奪冠當然可以慶祝，但我們希望把這份喜悅帶回台灣再慶祝，不要造成別人困擾」相關言論不僅台灣球迷讚爆，連日媒《Full-Count》轉發該消息，許多日本人也紛紛大讚「台灣真的太了不起了，這是一場精彩的比賽」、「日本輸球令人惋惜，但是台灣贏球加上這個風度，實在讓人太敬佩了！」
中華隊沒有噴香檳慶祝！1000支香檳下落跑去哪了？
然而中華隊沒有噴香檳慶祝，大會準備的1000支香檳又跑去哪裡了呢？據《三立新聞網》報導，最後中華隊僅帶走其中的100瓶到慶功宴去暢飲，由於數量過多，並未全部喝完，有球員將剩下的香檳帶回飯店續攤慶祝。
中華隊奪冠氣勢可望延續！明年經典賽資格賽再拼一波
隨著世界棒球賽12強結束之後，部分球員接下來休息一陣子後也要開始再積極備戰，因為明年2月21日WBC世界經典賽資格賽即將開打，同樣是在台北大巨蛋登場，台灣是資格賽A組合尼加拉瓜、西班牙以及南非等隊，一同角逐兩張晉級世界經典賽會內賽的門票。
中華隊才剛奪下12強冠軍，間隔兩個多月的時間，有望延續這波氣勢一路殺進會內賽，屆時全台灣的球迷也不要忘記買票進台北大巨蛋為他們大聲的應援囉！我們明年WBC經典棒球賽一定可以再一起見證台灣棒球歷史新頁。
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