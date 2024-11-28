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▲美國總統當選人川普，任命他第一任期時的國家安全會議幕僚長、退役陸軍中將凱洛格（圖）擔任俄烏特使。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統當選人川普（Donald Trump）宣布，將由他第一任期時的國家安全會議幕僚長、退役陸軍中將凱洛格（Keith Kellogg），出任總統特助和俄烏特使。凱洛格過去曾反對美軍介入烏克蘭戰爭，認為應專注對抗中國，由於外界普遍預測川普政府將削減對基輔的軍事援助， 俄羅斯駐聯合國副大使週三也表示，這將形同判烏克蘭死刑。綜合《路透社》等外媒報導，凱洛格曾表示，如果川普贏得美國大選，讓俄烏迅速坐到談判桌前至關重要：「我們告訴烏克蘭人『你們必須坐到談判桌前，否則美國的支持將會枯竭』」，並主張俄國也必須參與談判，「不然我們將給烏克蘭人他們需要的一切」。分析認為，這將標誌著美國對俄烏衝突立場發生「重大轉變」，並面臨來自歐洲盟友，甚至川普所在的共和黨內部反對。川普曾多次誇下豪語，如果他重返白宮，會在24小時內解決俄烏問題。俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy），週三在聯合國安理會發表演說，指責即將卸任的拜登政府，試圖透過增加對烏克蘭的支持，來對俄羅斯和白宮新團隊製造混亂，同時指責基輔試圖將北約（NATO）國家拖入困境。紀柏梁聲稱，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）有理由對川普1月回歸白宮感到恐懼：「即使我們把川普將削減對烏克蘭援助的預測放在一邊，這對烏克蘭軍隊來說基本上是死刑，但有件事是越來越清楚的，無論如何，他（川普）和團隊將採取行動，對提供基輔援助一事進行審查。」紀柏梁並警告，俄羅斯曾多次提出要談判，但烏克蘭及其西方支持者，都傾向於讓局勢升級，拜登政府及其歐洲盟友，授權烏克蘭在俄羅斯境內使用長程飛彈的決定，更使世界處於「全球核衝突的邊緣」，直言西方的每一波升級行動都將得到果斷回應，強調俄羅斯有權對其軍事設施動武。