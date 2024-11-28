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勞動部公務員遭霸凌輕生持續延燒，勞動部前部長許銘春遭踢爆，竟濫用勞發署「就業安定基金」公帑356萬餘元登台高歌，宛如個人演唱會。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，他第一次看到許銘春「有那樣優秀的藝術表演」，讓他相當驚訝，但這件事有點荒謬。吳子嘉21日在節目《關鍵時刻》表示，他很驚訝，因為他是第一次看到許銘春有那樣優秀的藝術表演；不過吳子嘉坦言，這件事有點荒謬，因為衛武營是高雄一個很重要的活動中心，可以找來3萬人去聽部長唱歌，經費來源是從何而來？且公私之間的界線到底在哪裡？吳子嘉也點出，許銘春被堵麥問到有關勞動部的事件，她說前勞發署北分署長謝宜容曾在她辦公室做過事情，可做了一段時間後，有人把謝宜容調出去，稱謝宜容跟自己無關，推得乾乾淨淨。吳子嘉也指出，許銘春當然選不上高雄市長，初選也不可能過，他認為，許銘春政治意識並不是很好，否則不會去選高雄市長，因為她一點機會都沒有。