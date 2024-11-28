我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部連環爆！前北分署署長謝宜容遭爆職場霸凌後，日前國民黨北市議員鍾小平到台北地檢署告發前勞動部長許銘春、涉貪污等罪。北檢已分他字案偵辦，將許銘春、謝宜容列為被告。鍾小平25日到台北地檢，控告許銘春與謝宜容涉嫌貪污，許銘春的演唱會挪用「就業安定基金」365萬元，並指出許銘春有一個習慣，出門拜訪會帶伴手禮，所需費用涉從北分署2022年至2024年年節宣導品禮盒採購的新台幣183萬元支出，涉違反貪污治罪條例等罪。北檢26日正式分他字案偵辦，將許銘春、謝宜容列為被告，不排除近日內約談2人說明。另鍾小平也控告謝宜容涉過失致死罪，以及勞動部長何佩珊、勞部次長許傳盛、黃玲娜和參事吳雅惠等4人瀆職部分，北檢已移轉管轄，由新北地檢署併案偵辦。