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紐約洋基老闆Hal Steinbrenner在休賽季球隊內部會議承諾「一定要將Juan Soto帶回球隊」，在今《紐約郵報》記者Jon Heyman指出，「Soto陣營經過一輪的談判後，洋基將追加了預算來追求Soto」，此外在追求Soto的同時，洋基也正式與市場上Corbin Burnes、Max Fried兩大頂尖先發進行接觸。美媒《ClutchPoints》在今也透露，「雖然洋基接觸Burnes與Fried，但仍以簽回Soto為目標，目前市場上追求Soto的球隊為紐約大都會、洛杉磯道奇、波士頓紅襪與多倫多藍鳥，其中還一支『神秘球隊』也參與其中。」由於Soto過於搶手，使得洋基不得不追加價碼，但《ClutchPoints》則表示，「Soto陣營傾向一份15年的長約，原本預計洋基會選擇退出，但考慮到多支球隊最終都會選擇讓步，使得洋基若是退出並不會顯得與眾不同。」日前談到談到Soto將如何決定新東家，洋基隊長Aaron Judge就說道：「這不單單只關乎到他自己，還包括他的家人，他想追求符合他的合約，但據我所知家人是他考量新球隊的主要原因，我希望洋基能得到它，因為他就是最好的球員，無論球隊要付出多少代價，我都能接受。」值得一提，Soto在季前透過交易從聖地牙哥教士來到洋基，整季出賽157場，繳出166安、包括41轟、109打點、打擊率0.288，在今年美聯MVP投票中獲得第3名。