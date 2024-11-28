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馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所陸校師學來台訪問，於27日中午抵台，展開為期9天的參訪，成員包括曾獲奧運6金的桌球名將馬龍、奧運2金的射擊女將楊倩，他們第一站前往台北市中山女高參訪，不過卻傳出教育部政務次長葉丙成擔心高中心智未成熟，比較敏感，因此這趟行程不與學生做交流。對此，前立委郭正亮表示，「馬龍的魅力是陳傑憲這個等級，怕捲起另外一個馬龍旋風，他就是有魅力，而且很年輕就非常傑出了」。馬龍和陸生團抵台後，首站赴台北市中山女高參訪，不過並未與學生交流。協助協調這次訪問行程的國民黨立委賴士葆指出，是因為葉丙成在協調會表示，擔心高中學生的心智年齡較小，若要與陸生團座談比較敏感，家長也可能有所擔憂，且又在上課期間，還是要儘量避免打擾。教育部表示，當日協調會葉丙成僅是善意提醒，高中家長比較在乎學生課業，請注意參訪的過程不要對該校學生的上課造成影響，「沒有說是因心智年齡未成熟」。葉丙成也澄清，馬辦一開始便保證此站行程沒有交流，「不是因為我說才受到壓力」。對此，郭正亮27日在節目《大新聞大爆卦》表示，「馬龍是中國大陸乒乓球隊的隊長，他當然會變成共青團，結果這邊傳了一堆奇奇怪怪的理由」，郭正亮說，馬龍的魅力是「台灣隊長」陳傑憲這個等級，「怕捲起另外一個馬龍旋風，他就是有魅力，而且很年輕就非常傑出了」。郭正亮也說，看到葉丙成的新聞他覺得莫名其妙，「我實在難以想像是葉丙成講的，那真的很奇怪，如果是陳傑憲，那我們的棒球員可以去高中嗎？」