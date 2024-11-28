我是廣告 請繼續往下閱讀

美國昨（27）日公布10月通膨數據，雖然符合預期，但被聯準會視為利率政策主要依據的核心消費者物價指數卻創下今年四月以來的新高，市場認為降通膨的目標沒有太大進展，拖累美股四大指數全數走低，不過台北股市由於昨日的大跌，今（28）天跌深反彈，開盤上漲45.67點、來到22380.45點。大盤走高之際，中小型股也同步上揚，櫃買指數開盤上漲0.04點、來到255.44點。今日開盤量大強勢個股：艾笛森、富喬、威盛、事欣科、東陽；開盤量大弱勢個股：長園科、天宇、展達、科風、東台。權值股漲跌互見，權王台積電開盤上漲5元、來到1005元；鴻海開盤下跌0.5元、來到196元；聯發科開盤上漲5元、來到1255元。美國公布10月通膨數據，10月整體消費者物價指數（CPI）較去年同期上升2.6%，符合預期，比9月時的2.4%升幅略升0.2個百分點；被聯準會視為利率政策主要依據的核心消費者物價指數（PCE）年增為2.8%，雖然符合市場預期，但創下今年四月以來新高紀錄，市場認為降通膨的目標並沒有實質進展，拖累美國股市全數走低，道瓊指數下跌138.25點或0.31%，收44722.06點，那斯達克指數下跌115.1點或0.6%，收19060.48點，標普500指數下跌22.89點或0.38%，收5998.74點，費半指數下跌74.55點或1.51%，收4853.01點。科技五大天王多數收低，Meta下跌0.76%，蘋果下跌0.055%，Alphabet上漲0.065%，微軟下跌1.17%，亞馬遜下跌1.02%。半導體股多數收黑，高通下跌0.34%，應用材料下跌1.09%，德儀下跌0.88%，AMD下跌1.07%，輝達下跌1.15%，美光下跌3.54%。台股ADR普遍走低，台積電ADR下跌1.45%，日月光ADR下跌2.82%，聯電ADR下跌2.34%，中華電信ADR下跌0.12%。