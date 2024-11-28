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泰國第3電視台是泰國的國營電視台，擁有較高的知名度，近期卻傳出大裁員將近人，主播凱帕薩（Kai Phasit）和圖恩普琳達（Toon Parinda）上班到一半，突然開始唸通知信，還問：「如果名單上出現自己，是不是現在就得離開？」兩人都對此感到十分無奈。綜合泰國媒體報導，泰國第3電視台26日突然宣布要裁員300人，電視台節目《本日焦點》的男主播凱帕薩及女主播圖恩普琳達播報到一半，凱帕薩唸出公司所發出的通知信：「各位同仁，謹此通知，今日下午5點後，人力資源部將向部分需參與結構調整（即裁員）計劃的員工發送相關郵件，感謝大家。」凱帕薩讀完訊息深深嘆了一大口氣，「為什麼事情會變成這樣？真的讓人沒辦法正常工作。」主播圖恩普琳達則不安地說：「我很猶豫到底要不要現在去查看郵箱，因為若真的看到我的名字在名單上，現在就得離開嗎？」她提到前幾波裁員都讓她印象深刻，而這次更令人沮喪。凱帕薩則說，這已經是第三次遇到這種事了，每次看到信手都還是會抖，他對同事說：「今天過後或許我們無法再一起共事，但未來我們可能還會在某處再見到彼此。為什麼一定要說再見呢？我真的不喜歡這樣的氛圍，就說到這裡吧。」這段影片在泰國社群平台引發廣大議論，因為兩位主播的知名度十分高，網友沒想到泰國第3電視台這次會裁員這麼多人。萬幸的是最終兩位主播都保住工作，凱帕薩日前在Instagram的限時動態上表示，沒有收到任何郵件通知，並且列出未來會主持的新聞時段。