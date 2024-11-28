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韓國首爾繼27日迎來罕見大雪，刷新1907年開始進行氣象觀測以來的11月歷史最高紀錄後，28日仍持續強降雪天氣，並已陸續傳出災情。除了因厚重積雪導致交通大打結以外，也發生民眾剷雪時不幸遭倒塌路樹壓死的悲劇。綜合韓媒報導，韓國首都圈降下大雪，有位於京畿道水原市的公寓住戶收到緊急廣播，聲稱通往外部的路因為積雪太厚，車輛無法通行，呼籲居民不要開車外出，盡可能改用地鐵等其他大眾運輸。已出門的民眾因此被困在路上，有的人被迫請假或改為在家辦公，也有人冒著大雪前往公車站，原本只需35分鐘的車程卻變成「龜速」，最終還是沒逃掉遲到的命運。不過也有通勤族記取前一天的教訓，提早半小時甚至更久就出門搭車。大雪不只嚴重阻礙陸空交通，當地警消單位也已經接獲超過150起意外通報，甚至已有3人因此死亡。京畿道龍仁市1名60多歲的男子，28日清晨在住宅門口剷除積雪，旁邊一棵樹因不堪積雪重壓而倒下，打中男子的頭。雖然事發後男子馬上被送往醫院急救，但最後仍不治身亡。