我是廣告 請繼續往下閱讀

棒球12強賽事落幕，中華隊在決戰擊敗日本，勇奪冠軍，創史上最佳成績，25晚搭專機返台獲高規格接待，但機場動線混亂，采盟免稅店員工還穿黃衣，不但拉起布條宣傳，還把球員擠到後面，甚至連副總統蕭美琴的維安都出現狀況球迷痛批「黃巾之亂」。不過特勤中心卻說是副總統辦公室與體育署同意的，黃巾之亂誰該負責，出現羅生門。國安局特勤中心副指揮官27日在立法院答詢時說，管制區內是經過認證的人，就可以進去，至於采盟的人擠到副總統身邊拍照，是體育署和副總統辦公室同意的。但交通部長陳世凱27日在立法院答詢則稱，沒有同意采盟拉布條、拍照，管制區內不該發生這種事，將開罰100萬元。資深媒體人謝曜州說，交通部長說，原本規劃好，采盟有特定的歡迎區域，這說法跟特勤有矛盾，特勤說法，是采盟合照有獲得同意，還協助拉布條，如果采盟違規，特勤沒制止，不就是特勤的失職？現在是雙方互踢皮球囉？謝曜州也說，特勤的版本比較合乎常理，采盟老董也是機靈，看輿論火燒，自己二話不說就扛了，五年看似捐錢，其實是打了活廣告，上面還欠他人情。