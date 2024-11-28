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馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所陸校師學來台訪問，成員包括曾獲奧運6金的桌球名將馬龍、奧運2金的射擊女將楊倩，他們第一站前往台北市中山女高參訪，不過卻傳出教育部政務次長葉丙成擔心高中心智未成熟，比較敏感，因此這趟行程不與學生做交流。對此，前立委蔡正元表示，馬英九基金會請來的大陸學生都那麼優秀，因此民進黨以前的認知作戰都失去效果。蔡正元27日在節目《頭條開講》表示，民進黨本來想告訴大家，台灣人比大陸人優秀好多，「大陸人這裡不好、那裡不好」，但是馬英九基金會請來的大陸學生都那麼優秀，也因此民進黨以前的認知作戰都失去效果了。蔡正元認為，此次來台的大陸學生男的俊、女的美，且儀態大方，都那麼優秀，相對於民進黨每次所推出的青鳥，好像拐瓜劣棗，會使自己心裡面受到影響。馬龍和陸生團抵台後，首站赴台北市中山女高參訪，不過並未與學生交流。協助協調這次訪問行程的國民黨立委賴士葆指出，是因為葉丙成在協調會表示，擔心高中學生的心智年齡較小，若要與陸生團座談比較敏感，家長也可能有所擔憂，且又在上課期間，還是要儘量避免打擾。教育部表示，當日協調會葉丙成僅是善意提醒，高中家長比較在乎學生課業，請注意參訪的過程不要對該校學生的上課造成影響，「沒有說是因心智年齡未成熟」。葉丙成也澄清，馬辦一開始便保證此站行程沒有交流，「不是因為我說才受到壓力」。