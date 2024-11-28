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波士頓紅襪與紐約洋基都是今年自由市場上少年強打Juan Soto的潛在買家，其中洋基也在今宣布將追加預算來追求Soto，根據《紐約郵報》記者Jon Heyman揭露，「紅襪已經正式提出報價，與展現出球隊誠意，讓他們成為追求Soto的領跑者之一」，此消息一出洋基則立刻追加報價。根據美媒《Sports Illustrated》表示，「雖然紅襪從自由市場開啟後，就一直與Soto傳出傳聞，但那都只停在傳聞階段，但隨著紅襪提出報價，狀況現在似乎已經不在是這樣了。」記者Jon Heyman指出，「紅襪已經正式對Soto提出報價，正式成為頂尖競爭者。」隨著紅襪提出報價，洋基也追加預算來追求Soto，記者Heyman說道：「對洋基來說，紅襪不僅僅是同區對手，是他們長久以來的世仇，紅襪已經被視為威脅，他們正加速推進Soto的簽約。」此外《Sports Illustrated》則透露，「紅襪為了追求Soto，不僅告訴Soto在芬威球場的優勢，並開出多項特別條款，紅襪的報價也令人難以抗拒，紅襪在追求Soto上將以震撼棒球界的方式進行，他們被視為Soto的頂尖追求者之一。」