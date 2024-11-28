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▲戴耀明在《寒戰》中飾演刑事情報科跟蹤組組員，不少港片都有他的身影。（圖／戴耀明微博）

▲戴耀明說演員跟服務生的工時都很長，但服務生幾乎沒有休息時間。（圖／戴耀明微博）

▲戴耀明20歲就靠演員訓練班出道，入行30多年拍過近百部作品。（圖／戴耀明微博）

52歲男星戴耀明是香港TVB電視台的知名綠葉演員，拍攝過的作品接近百部，資歷相當豐富，雖然從未大紅大紫，但對有在看港片的民眾來說應該都不陌生。戴耀明還演過電影《寒戰》、《新警察故事》，近日卻被拍到在一家茶餐廳洗碗打工；對此，戴耀明大方認了照片中主角是自己沒錯，表示最近比較清閒所以才到茶餐廳學做事，直呼自己不偷不搶，沒有覺得是演員就拉不下臉當服務生，樂觀態度讓粉絲讚翻。戴耀明近日被香港媒體拍到在一家連鎖茶餐廳打工，當服務生任勞任怨，送餐、洗碗、倒垃圾全都做。戴耀明受訪時認了，自己確實在餐廳兼職，表示拍戲工作不穩定，最近剛好比較清閒，所以就決定到朋友開的茶餐廳打工，還可學學怎麼沖咖啡、泡奶茶，將來有機會也可以開展自己的副業。戴曜明也大方回應：「又不是偷，又不是搶，最緊要過到自己就可以了。」對於在餐廳上班一事他認為沒什麼，只是偶爾會被客人認出來，也會有點不好意思。他也說自己跟老闆張本立（Billy哥）要求，有什麼做不對的都可以直接跟他說，目前已經開工兩個多星期了，不適應的地方大概就是上班時間很長，不像演員中間待機時還可以休息，當服務生需要一直站著、不停走動，洗完碗還會腰酸背痛，確實很辛苦。至於工資多少，戴曜明透露每天時薪大概是港幣300-400元（約新台幣1250-1670元），一週至少能休假一天，如此來算，他認為做一個月薪水至少有1萬港幣（約新台幣4.1萬元），也算是不無小補。看到戴耀明樂觀態度，粉絲也很欣賞，紛紛在他的微博貼文留言：「你將來一定會越來越好的，加油」、「靠自己，真有你的」、「演技這麼好居然沒戲拍了嗎？那些導演、監製真的是有眼無珠」、「你這個心態作什麼都會成功的」。其實，52歲的戴耀明1992年就出道，在演藝圈資歷相當資深，他曾說過自己不愛讀書才去報考演員訓練班，早年也當過電腦維修員，後來陸續在演藝圈摸爬打滾，飾演丑角居多。他的代表作還包含《鐵馬尋橋》、《巾幗梟雄之義海豪情》、《EU超時任務》、《七公主》、《青春不要臉》，入行30多年，累積的作品量相當可觀。