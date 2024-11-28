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▲2024世界12強棒球賽「台日冠軍戰」，中華隊派出王牌林昱珉先發，他也繳出4局好投。響尾蛇球團這次比賽有給他設定球數和使用限制。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊在本屆冠軍賽前，決定將先發投手從林昱珉換為陳柏清，引起日本隊不滿，痛批這樣的行為：「違反體育道德」。不過這麼做其實背後有苦衷。（圖／記者葉政勳攝 ）

中華隊在2024第三屆世界12強棒球錦標賽奪冠，能打到這個成績，真的是絕無僥倖，除了球員、教練在場下的準備、場上的努力之外，整個後勤團隊長時間的備戰，也是全隊能在不被看好的情況下一路登頂的關鍵。從冠軍賽前一天保留林昱珉，就能看到球隊為了這屆賽會下了多少功夫。12強賽中華隊的領隊蔡其昌近日透露，響尾蛇球團有給林昱珉限制球數和使用方式，也解密為何當時必須要支付2000美元（約合新台幣6.3萬元）的罰款，而不能用其他方式規避。在本屆超級循環賽最後一天賽程中，早上美國擊敗委內瑞拉，已經助攻我國拿下冠軍戰門票，因此晚上日本和中華隊的比賽成為「消化試合」，自然無需再推派王牌左投林昱珉上去，因此我方教練團向日本申請換投，也才有後來被罰款和遭到日媒以及外界質疑的事情。當時就有人猜測，林昱珉可能除了被響尾蛇球團限制球數之外，還有被設定不能「連投」（連續出戰），對此蔡其昌在上節目時也證實了此事，說明當下並非教練團沒有先想到用「假先發」、或讓林昱珉上去投一人次就換下來的情況，而是必須遵守球團的使用規則。「一開始球團給的球數（限制）不是太高，後來談到75球。」蔡其昌表示，後來團隊跟響尾蛇爭取到，如果打進到決賽（應指超級輪），希望能讓林昱珉再投一場，「所以，為什麼柏清可以連投，昱珉不能連投？這是因為響尾蛇球團有限制。」這不只是中華隊的問題，其實參賽的各隊應該都會有這種徵召的難處，像是在小組賽階段，日本井端弘和教練回憶起2023年3月的 WBC世界棒球經典賽，大谷翔平帶領球隊奪冠的經歷，當時的部署，日本隊也需先與大谷所屬的洛杉磯天使隊充分協商。並非所有決策都能以最佳方案執行，這也凸顯了國家隊總教練角色的艱難與壓力。這次中華隊的情蒐完整、詳細且又及時更新，讓場上作戰的球員、下指令的教練，可以立刻有正確資訊去做判斷。蔡其昌表示，去年WBC打完，他就致力於國家隊「常態化」，第一步就是從情蒐小組常態化開始，這群以陳瑞昌為首的20幾人要一直延續到奧運，如今也合作有 1年左右的時間。而這次情蒐小組也在數場硬仗中展現他們的價值，中華隊球員對於這次對方明星投手、打者的競爭性有目共睹。而且情蒐提供的數據不是以場為單位，而是以「每一打席」為單位，當下的那場比賽，情蒐人員也在努力收集數據，每一位打者打完之後都會回到休息室後方房間去和相關人員聊該打席的情況、分析與之前的資料是否吻合等等。中華隊本次情蒐團隊的24名成員如下：陳瑞昌、陳俊銘、邱瀚逸、方昱昇、徐樂、孫嘉駿、林昱辰、林哲宇、黃耀毅、胡昶瑋、黃鉑翔、沈鈺傑、林宗毅、吳昇峰、周正雄、謝承勳、曲信恩、林瀚、林敬倫、林厚傑、林祐得、吳宥靚、張語芳、陳以洵。各個都是職棒專業人士，還有前球員、現役球員。這些人為中華隊提供最專業且完整的情蒐分析，除了情蒐團隊的資料外，延續經典賽引用的「IPitch智慧型發球機」，幫助打者提前適應對手投手的球路。另外，本次入選中華隊的選手，各自的母隊都有派出防護員與訓練員，此外中華隊也有隨隊醫師，強大的醫療團隊，讓選手能夠沒有後顧之憂的在場上拼搏；蔡其昌積極和交通部與華航協商，最終成功爭取讓中華隊能夠在回程以包機形式返回台灣；辜仲諒協調和獎金激勵等等，都是中華隊最終能拿下這座世界冠軍的重要因素。