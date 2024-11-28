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涉光電弊案、掏空台鹽資產的台鹽前董事長陳啟昱，潛逃近一個月後，25日上午主動向台南地檢署投案，訊後遭台南地院裁定羈押禁見。對此，資深媒體人黃暐瀚質疑，民眾黨主席柯文哲被裁定收押後，一堆記者拍到柯上銬、上囚車的畫面，為何陳啟昱被羈押卻沒有任何畫面，「誰在保護陳啟昱？」黃暐瀚27日在節目《57爆新聞》表示，陳啟昱為何在大家關注棒球時投案？且許多媒體至今所用的照片，都是陳啟昱上月24日無保請回的畫面，陳啟昱此後再也沒有被任何人拍到；黃暐瀚以柯文哲為例，當時柯文哲被裁定羈押禁見，一堆記者都拍到柯上銬、上囚車的畫面，他質疑，陳啟昱25日到台南地檢投案，第一時間若沒拍到照片能理解，可後來陳啟昱被裁定羈押，為何南檢沒讓台南記者拍陳啟昱上銬、上囚車？黃暐瀚指出，陳啟昱從上月無保請回，至今做了哪些事仍是個大問號；另外，從基本動作就能發現，這件事情很奇怪，居然是讓陳啟昱自己投案，且羈押還沒有任何照片，待遇明顯和其他人不同，「到底誰在保護陳啟昱？」