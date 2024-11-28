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台中市政府交通局公共運輸及捷運工程處長張應當，遭爆涉性騷多名女下屬，台中市政府秘書長黃崇典今天宣布，經2個多月調查，張應當權勢性騷對象多達6人，記兩大過免職，沒有退休金，另依性平法規定，罰款30萬元。台中市公捷處長張應當遭女下屬投訴性騷，該案經市議員黃守達等人爆料，受害者滾雪球般不斷增加。中市府今（28）日宣布調查結果，張應當違抗政府重大政令、言行不檢、對所屬員工權勢性騷擾，嚴重損害政府信譽，市府召開重大獎懲考績委員會，依考績法規定，記兩大過免職，張應當無法領取退休金。