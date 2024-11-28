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本季轉戰聖路易紅雀的37歲游擊手Brandon Crawford在今宣布退休，正式結束大聯盟14年球員生涯，Crawford生涯前13年都效力舊金山巨人，並在2012年與2014年拿下世界大賽冠軍，但可惜本季轉戰紅雀，無緣以「終身巨人」身份在大聯盟退休。Crawford是在2008年選秀會上，被巨人以第4輪選中，並在2011年開啟大聯盟生涯，共出賽1683場，敲出1404安、包括147轟、748分打點、打擊率0.249的成績，入選3次明星賽，與拿過4座金手太與1座游擊手銀棒獎。今Crawford也在社媒上表示，「我在灣區長大，夢想就是效力巨人隊，被我的家鄉球隊選中，並與他們度過了我大部分的職業生涯，這遠遠超出我小時候的任何夢想，我曾經在我家後院假裝為巨人贏得世界大賽冠軍，但贏了兩個？這超出了我的夢想。」值得一提，Crawford曾以游擊身份兩次入圍國聯MVP，職業生涯收入為1.14億美元（約合37億新台幣）。