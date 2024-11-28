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U12亞洲少棒賽在日本愛媛縣舉行，中華隊昨天以16：０「扣倒」中國，今天下午13點中華隊要與同為1勝1負的日本隊，爭取冠軍戰門票，韓國先以2戰全勝挺進冠軍戰。昨天複賽首戰對中國，中華隊先發投手黃劼恩1局上投出三上三下，1局下中華隊靠著4支安打、4保送和對手2次守備失誤，攻下8分大局，3局下杜凱恩轟出2分砲，加上3支安打、5保送再送回8分，4局打完符合15分差規定，中華隊以16：0提前收下勝利。中華隊預賽和以24：0勝泰國，11：0退香港，可惜以0比1不敵韓國，預賽對戰成績帶進四強超級循環賽，四強賽昨天首戰中華隊以16：0扣倒中國，今天次戰要交手日本，日本昨天以0：2不敵韓國，因此與中華隊同為1勝1負，等於今天「台日大戰」誰奪勝就誰晉級冠軍戰，敗者則落到季軍戰對中國最終排名前3者，可參與2025年7月於台南舉辦的「WBSC U12 世界盃棒球賽」。今日「台日大戰」預計在下午13點登場，U12正規6局，延長賽第7局起採突破僵局制。