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▲21歲的林昱珉拿到世界冠軍後，打算先在台灣當完兵，再回美國練球。（圖／記者葉政勳攝）

▲賴坤成（右）是前台東立委，他說自己和林昱珉的爸爸也是多年好友。（圖／賴坤成臉書）

世界棒球12強賽中華隊投手林昱珉因包手刺青的酷帥風格受到關注，21歲的他不僅是旅美球手，還已經結婚，女兒即將在下個月出生，相當早熟。前台東立委賴坤成就透露，自己和林昱珉的父親是多年好友，當初林昱珉赴美打球他也有幫忙打點；賴坤成表示，拿完世界冠軍的林昱珉，接下來會當12天的補充兵，服役後才會到美國鳳凰城繼續受訓，「如果表現穩健，即有機會在明年就站上大聯盟舞台」，前景一片光明。綽號玉米的林昱珉在冠軍賽上的投手表現相當精采，幫助中華隊完封日本拿下勝利，他回台後人氣暴漲，IG粉絲突破13萬，不少人關注林昱珉未來動向，好奇他何時會返回美國繼續打球。對此，前台東立委賴坤成發文透露，自己和林昱珉的父親「阿柏仔」是多年好友，對林昱珉的表現也長期關注，他表示賴坤成指出，如果林昱珉持續表現穩健，明年就有機會站上大聯盟舞台，要大家拭目以待。他也表示自己已經開始聯繫在鳳凰城及加州等美國台商、台僑，以及鳳凰城台積電的產業鏈廠商、漢翔公司等友人，想籌組「林昱珉玉米後援會」，為難得的台東潛力選手提供最堅定、溫馨的支持。賴坤成笑說，林昱珉的爸爸還跟他討論，自己要不要移居鳳凰城賣黑輪、烤玉米，或是去台積電打工，希望能就近陪林昱珉在美國發展，成為小孩堅強的後盾。種種好消息曝光，球迷看了也紛紛留言大讚：「感覺要回到王建民在洋基的日子了」、「玉米加油，一定能更上一層樓」、「培養及協助發展台灣人才，坤成不簡單，選上台東縣長，台東一定出現更多林昱珉、林家正」、「請問可以長期贊助昱珉嗎」、「等明年春訓期間到現場為昱珉加油」。