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▲謝宜容辦公室照片也曝光，窗台、地板上都放滿綠色植栽，整個辦公室綠意盎然。（圖／讀者提供）

勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，原任分署長謝宜容遭免職，新北地檢署於本月21日，分他字案調查，謝宜容列被告調查，檢方認為謝宜容犯罪嫌疑重大，足認其有逃亡或串共滅證之虞，逕行將謝宜容限制出境、出海8月。新北市議員李宇翔公開2月內部員工陳情信，信件開頭就爆謝宜容運用公家資源，在辦公室栽種個人植物，甚至為此浪費公用電，且辦公室的裝潢費，是用了就業基金的140萬來裝修。李宇翔11日在Threads上指出，他取得2月內部員工陳情信，攤開內容發現謝宜容根本把自己當成北分署的皇帝，濫權至極，更涉嫌貪污、圖利等罪，而陳情信第一點就爆料，「謝宜容分署長於公共空間栽種個人植物，運用公家資源外，又用電過量致超過前期始用量」，內容指出，謝宜容為自己喜好，種植大量植栽，且用公費加裝軌道燈，利用24小時燈照植物光合作用，浪費公用電，甚至以新莊本部112年用電較基期年高出許多、高達3萬多度電，要求各單位檢討用電，無人敢說主因是首長用量過高。李宇翔質疑，恐涉嫌貪汙治罪條例，包括第4條第1款「竊取或侵占公用或公有器材、財物者」，以及第6條第3款「竊取或侵占職務上持有之非公用私有器材、財物者」。綜合媒體報導，謝宜容辦公室照片也曝光，窗台、地板上都放滿綠色植栽，整個辦公室綠意盎然，此外還擺設了兩張工業風的低背倚，搭配黑色圓形小茶几，天花板還裝有黑色軌道燈。而公開招標網指出，裝潢預算145萬，李宇翔表示收到陳情，辦公室用了140多萬就業安定基金進行大型土木，就連勞動部長洪申翰看了都表示，謝宜容的辦公室擺設確實過當。