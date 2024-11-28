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在新冠疫情趨緩，以及日幣大貶的背景下，大批外國旅客湧入日本，不過也頻頻傳出，有不肖人士利用日本免稅制度，在日本境內直接轉賣圖利的消息。為此，日本政府和執政黨討論，將外國客的免稅制度改成出境確認商品後再給予退稅的「先付後退」新制度，考量到商家需要時間因應，最快將於2026年下半年開始實施。另外，新制上路後，也不再使用防止旅客開封的特殊包裝。根據共同社報導，日本政府已經在去年時決定將免稅制度改成出境時確認所購商品後，再進行退還稅款的方式，屆時將會在可離境的全國機場、港口，將會設置用於確認購物紀錄的退稅機。何時實施一度成為焦點。據目前規劃，日本未來將上路的免稅新制，改成消費時以含稅金額購買，之後在出境時於機場等海關處確認物品有被攜帶出國後，再以現金或事前登錄的信用卡進行退稅。未來只要訪日外國客無法在出境時確認物品被攜帶出境就不給予免稅，日本政府希望藉此防止不當的國內轉售情況。日本現行的海外旅客訪日免稅制度是，只要外國旅客在日本境內停留不足6個月，購物達5000日圓，就可退回10%的消費稅，或是就可以用護照等證明文件，在免稅商店以免稅價購買商品。但也因此出現有不肖投機者以極為便宜、不需繳納消費稅的價格大量購買各種商品，並在離境前於日本境內進行高價轉賣獲利的違規行為。據日本海關調查，單是在2022年度購買逾1億日圓免稅品後出境的374人中，海關能掌握並檢查購買狀況的只有57人，占比15.2％；且這57人中，有56人未將物品帶出國，必須支付消費稅，但結果是55人未納稅就離境，欠稅金額高達18.5億日圓。目前歐洲等地目前已普遍採用這種「先付後退」制度。報導指出，考慮到商家因應需要時間，「先付後退」免稅新制上路時間可能落在2026年度（2026年4月到2027年3月）下半年（2026年10月到2027年3月）。另外，考量到提升訪日旅客的便利性，以及減輕免稅店負擔，日本政府有意廢除目前將免稅品劃分為衣服等「一般」及化妝品和食品等「消耗品」2大類別，並目前針對化妝品與食品等「消耗品」50萬日圓的免稅額上限，同時不再使用防止旅客開封的特殊包裝。