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▲歡慶台灣奪冠！憑消費憑證於每週六、日到6號廣場和超萌水豚娘玩棒球抽的PS5 Pro數位版主機。（圖／橘子支付提供）

▲解鎖支付與玩樂新樂趣！橘子支付「好野球祭」闖關挑戰趣味滿點。（圖／橘子支付提供）

▲「好野球祭」活動現場下載註冊橘子支付，與超萌水豚娘玩棒球獲勝即送「犀利水豚君棒球」。（圖／橘子支付提供）

歡慶台灣奪下世界棒球12強賽冠軍！橘子集團旗下橘子支付於台北地下街舉辦「好野球祭」線下活動！即日起至12月8日凡於「玩樂大聯盟」合作店家消費，不僅享5%回饋，還可憑消費憑證於每週六、日到6號廣場和超萌水豚娘玩「強投九宮格機」、「豪打彈珠台」，或抽超夯的PS5 Pro數位版主機！此外現場註冊即享100元零用金，還有機會獲得限量「犀利水豚君棒球」，邀請民眾體驗支付與玩樂結合的新玩法！多元支付工具「橘子支付」整合數位支付與實體玩樂體驗，集結6大玩樂通路：主題餐廳、遊戲專賣、模型公仔、線上購物、遊玩樂園與綜合商場組成「玩樂大聯盟」，凡使用橘子支付消費筆筆享5%回饋，讓用戶盡情享樂！此次橘子支付攜手台北地下街「玩樂大聯盟」店家，獨家推出「好野球祭」活動，雙重趣味等你來解鎖。凡於「好野球祭」活動現場下載註冊橘子支付，並綁定GAMA PASS即享100元7-ELEVEN零用金，可和超萌水豚娘一起擲骰子玩棒球，獲勝即送「犀利水豚君棒球」。此外，新註冊會員當月累積消費3筆且累積消費金額達666元，還能享特色IP週邊好禮抽獎資格！凡於台北地下街橘子支付「玩樂大聯盟」店家消費，筆筆享5%回饋；單筆消費滿200元以上，可於「好野球祭」活動現場兌換代幣，代幣可遊玩「強投九宮格機」、「豪打彈珠台」，挑戰高分把所有趣味禮帶回家，亦可將代幣兌換抽獎券，週週抽PS5 Pro數位版主機！活動時間：即日起至12月8日 （每週六、日 12:00-20:00 進行現場趣味活動）活動地點：台北地下街6號廣場（靠近Y15、Y18出入口）