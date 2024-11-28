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▲亮哲惡補許多中華隊選手的資訊，認為林昱珉過去贏球的怒吼，是求勝意志的表現。（圖／亮哲臉書）

▲中華隊投手林昱珉過去在穀保家商時，因比賽贏球後對對手怒吼、怒瞪，被網友戲稱為「怒吼哥」。（圖／亮哲臉書）

中華隊在2024世界棒球12強賽勇奪冠軍，讓全台掀起一陣「棒球熱」，選手們的言行舉動也成了熱門話題。像是投手林昱珉這次在12強賽中表現亮眼，過去在穀保家商時期拿下勝利後的怒吼及眼神，在當時被封為「怒吼哥」，這段過去再度被挖出，對此男星亮哲昨（27）日發文，以自己曾在排球隊的經驗，力挺林昱珉並表示這其實只是一種「求勝意志」，還說自己惡補了許多中華隊英雄的相關資訊。亮哲提到自己曾是排球隊的一員，描述比賽時常遇到氣勢凌人的對手。對方僅憑眼神就能讓人感到壓力，「當時總想著對方到底在兇什麼，不過就是打個球。」後來他明白，這是一種「求勝意志」，展現的不只是球技，更是一種贏球的精神。他認為這種方式只要不涉及人身攻擊，便是實力的一部分，但垃圾話則另當別論。亮哲指出，不是每位運動員都需要用氣勢來震懾對手。如果不喜歡這種方式，那就要學會保持冷靜，並以實力壓制對手。他坦言，年輕時未能領悟這一點，因此無法成為頂級選手，「現在明白了，如果不想被對方吼，就用實力讓他們閉嘴，而不是再用叫喊的方式應對。」林昱珉在穀保家商時，因比賽贏球後對對手怒吼、怒瞪引起熱議，並被網友戲稱為「怒吼哥」。隨著林昱珉榮譽歸國，這些過去再度被掀出、引發關注。對此穀保家商的蔡明堂董事長表示，當時林昱珉是因為被對手先行挑釁和人身攻擊，才會用怒吼來發洩情緒。知名球評王翊亘對此發文指出，林昱珉展現了強大的心理素質。他表示台灣球員和日本球員相比，需要更努力地爬上巔峰，「林昱珉從小為了旅外努力不懈，不僅球技、語言能力突出，適應能力也很快。他的成就展現了台灣球員的堅韌與實力。」