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台灣在12強棒球賽奪下世界冠軍，網紅館長陳之漢在直播上自爆，當年曾做過「球版」簽賭棒球，引起外界討論。律師黃帝穎今（28）日直言，館長行為涉營利賭博罪，可處三年以下徒刑，追訴期20年；黃也批評，職棒簽賭傷害國球最深，民眾黨立委黃國昌卻與「館長」為伍，這是繼「林北好油」後，黃國昌再一次結盟犯罪者。台灣在2024世界棒球12強賽奪冠，掀起全台棒球熱，陳之漢在25日開直播時透露，他過去也很熱愛看棒球比賽，但主要是因為曾做過「球版」（簽賭），直呼當年看到一發全壘打就擔心要跑路、湊錢，後來脫離該圈子後，也減少對棒球的關注。對此，黃帝穎表示，館長行為涉營利賭博罪，可處三年以下徒刑，追訴期20年，報載館長球版案發時間應為2009年，這仍在刑法追訴期範圍內，當然應依法究辦。黃帝穎認為，館長前後文顯然是回應台灣職棒，且自認簽賭，引爆眾怒後，又改口簽賭是美國職棒大聯盟，前言不對後語，不符合經驗法則。黃帝穎說，館長自白做球版，至少犯營利賭博罪，球版在法院的有罪判決非常多，判決認定球版，簽賭國內外職業球類，均構成營利賭博罪。黃帝穎表示，職棒簽賭傷害國球最深，黃國昌卻與「館長」為伍，這是繼「林北好油」後，黃國昌再一次結盟犯罪者；他指出，館長犯罪對黃國昌的二大考驗，第一，黃國昌是否真心挺棒球？就看黃國昌是否策動好友館長投案？或是包庇犯罪？第二，黃國昌是否有法律良知，就看黃國昌是否策動好友館長投案？或是包庇犯罪？