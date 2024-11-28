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▲陳傑憲（左）把世界冠軍當成禮物送給老婆綺綺（右），寵妻無極限。（圖／綺綺IG）

▲李怡貞在節目中羅列陳傑憲「6大寵妻事蹟」，讓一票粉絲看完更愛他了。（圖／震震有詞臉書）

「台灣隊長」陳傑憲這次帶領中華隊赴東京征戰，拿回世界棒球12強冠軍，堅強實力與帥氣外型都受到關注，尤其陳傑憲在球場、機場「找老婆」的愛妻模樣更是圈粉無數。知名律師李怡貞就因此成為陳傑憲的頭號粉絲，隔空喊話告白：「陳傑憲愛老婆，我們也愛你」。李怡貞更在節目上列出陳傑憲「6大寵妻事蹟」，大讚陳傑憲的愛家與深情，讓粉絲也接連淪陷，直呼陳傑憲根本是「模範老公的表率」。陳傑憲本就因為外型和男星吳奇隆神似，有「四爺」的綽號，現在更因為愛家好男人形象，深深打動粉絲芳心。李怡貞在節目《震震有詞》就羅列陳傑憲的6大寵妻事蹟，包含，大讚陳傑憲真的是好男人。李怡貞25日也曾在臉書分享陳傑憲打完冠軍賽後哄兒子的畫面，浮誇喊道：「這個找老婆的男人、這個一邊哭一邊找老婆的MVP，昨天晚上慶功宴還自己在顧小孩啦！我真的會暈倒」，李怡貞表示當時中華隊的球員都在開心慶功，陳傑憲就安安靜靜地抱著兒子在旁邊，顧兒子睡覺邊滑手機，臉上完全沒有不耐煩，「跟有的男人一到慶祝的場合就整場到處跑、到處交際，把老婆跟孩子丟在一邊完全不一樣」。李怡貞更大膽隔空告白陳傑憲，「地表最帥男人竟然在台灣，我真的會被他迷暈」、「陳傑憲愛老婆，我們也愛你」。除了稱讚陳傑憲外，李怡貞也認為，成功男人背後都有一個偉大的女人，「其實我們在討論陳傑憲的時候確實也要多關注他的太太」，認為如果沒有陳傑憲老婆綺綺在後面默默為家庭付出，他們不一定能走到今天。粉絲也認同李怡貞觀點，紛紛留言：「每個成功男人的背後都有一個偉大的女人，這句話是真的」、「又帥又愛家，人生勝利組」、「看老婆的辣個眼神，好生羨慕啊」、「這個男人提升女性朋友擇偶條件」、「這已經是天花板等級不能再高了」、「模範老公的表率」、「『虧妻者，百財不入』這句真的講得太好了！李律師果然是悍衛正宮的律師最佳人選」。